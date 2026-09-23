حين يصبح طريق الغاز أهم من الغاز: قطر وتركيا في قلب خريطة الطاقة الجديدة

قد يبدو لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد لقاء سياسي آخر ضمن سلسلة اللقاءات الدبلوماسية التي تشهدها نيويورك. إلا أن مناقشة أمن إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي والنفط والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والغازي والاستثمارات المشتركة تمنح هذا اللقاء أهمية اقتصادية واستراتيجية أوسع. ففي مرحلة أصبحت فيها طرق نقل الطاقة جزءاً أساسياً من حسابات الأمن القومي، لم يعد السؤال يقتصر على من يمتلك النفط والغاز، بل أصبح يتعلق أيضاً بكيفية وصول هذه الموارد إلى الأسواق، ومدى أمان طرق نقلها، وما البدائل المتاحة عندما تتعرض الممرات التقليدية للاضطراب. ومن هنا تكتسب دعوة تركيا إلى «تنويع مصادر ومسارات إمدادات الطاقة» أهمية تتجاوز مجرد التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة.

وتأتي هذه التحركات في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية. فقد أثرت أزمة مضيق هرمز والاضطرابات الإقليمية في حركة الطاقة عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، في الوقت الذي تعرضت فيه منشآت قطرية للغاز الطبيعي المسال لأضرار أثرت في جزء من طاقتها الإنتاجية. وقد أعلنت قطر للطاقة أن الأضرار في رأس لفان أخرجت نحو 17% من طاقة البلاد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال عن الخدمة، وأن إصلاح بعض وحدات الإنتاج قد يستغرق سنوات. وفي الوقت نفسه، دفعت هذه الاضطرابات المشترين والمنتجين حول العالم إلى البحث عن تنوع أكبر في مصادر الإمدادات وطرق نقلها، بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على منطقة أو ممر واحد. وهذا يشير إلى أن مفهوم أمن الطاقة نفسه بدأ يتغير؛ فامتلاك الموارد لم يعد كافياً، بل أصبحت مرونة شبكات النقل والتخزين والإمداد جزءاً من القيمة الاستراتيجية للطاقة.

أما بالنسبة إلى تركيا، فالمسألة تكتسب أهمية خاصة. فقد سعت أنقرة طوال سنوات إلى تقليل هشاشة اقتصادها الناتجة عن الاعتماد على واردات الطاقة. وأكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن استراتيجية بلاده تقوم على ثلاثة أهداف متوازية: ضمان أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، والاستمرار في التحول نحو الطاقة النظيفة. ولذلك، لا ينبغي النظر إلى التقارب التركي مع قطر من زاوية شراء المزيد من الغاز القطري فقط. فالأهمية الأكبر تكمن في إمكانية بناء شبكة أكثر تنوعاً من الموردين والاستثمارات والبنى التحتية والروابط الإقليمية، بحيث لا تصبح تركيا شديدة الاعتماد على مورد واحد أو خط أنابيب واحد أو بيئة جيوسياسية واحدة.

وهنا تظهر أهمية نقاط القوة التي تمتلكها كل من قطر وتركيا. فقطر قوة رئيسية في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتمتلك خبرة واستثمارات واسعة في قطاع الطاقة، في حين تتمتع تركيا بموقع جغرافي استثنائي يربط الشرق الأوسط بالقوقاز وآسيا الوسطى وأوروبا. وهذه المعادلة تفتح المجال أمام علاقة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على «دولة منتجة ودولة مستوردة». فمن الناحية الاقتصادية، يمكن لرأس المال القطري وموارد الغاز والخبرة في قطاع الطاقة أن تتكامل مع البنية التحتية والموقع الجغرافي والسوق التركية في مشاريع تشمل التخزين وتجارة الطاقة والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والغازي. وإذا توسعت هذه الشبكات مستقبلاً، فقد تعزز تركيا دورها ليس فقط كمستهلك للطاقة، وإنما أيضاً كمركز للعبور والتجارة يربط مصادر متعددة للإمدادات بالأسواق الأوروبية.

لكن من المهم عدم تجاوز حقيقة أساسية: الحديث عن الربط وتنويع المسارات لا يعني أن إنشاء خط أنابيب قطري إلى تركيا أو أوروبا قد تم الاتفاق عليه بالفعل. فقد ركز اللقاء على مجالات التعاون وأمن الإمدادات والاستثمارات، ولم يتضمن إعلاناً عن مشروع محدد من هذا النوع. كما أشارت قطر إلى وجود عقبات تجارية وفنية أمام إنشاء خطوط بديلة تتجاوز مضيق هرمز. ولذلك يجب التمييز بين ما تمت مناقشته فعلياً وبين السيناريوهات الجيو-اقتصادية التي يمكن أن تظهر مستقبلاً إذا استمرت الاضطرابات في طرق الطاقة التقليدية.

ومع ذلك، تطرح هذه التطورات سؤالاً أكبر على المنطقة: هل بدأت الجغرافيا الاقتصادية للطاقة في الشرق الأوسط تتغير؟ فإذا أصبحت الممرات البحرية أكثر عرضة للمخاطر، سترتفع القيمة الاستراتيجية للمسارات البرية وخطوط الأنابيب وشبكات الربط الكهربائي والموانئ البديلة. وعندها يمكن أن تصبح دول مثل تركيا والعراق ودول الخليج جزءاً من نقاش أوسع حول إنشاء شبكة مترابطة للطاقة والتجارة تمتد من الخليج باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا. غير أن تحويل هذا السيناريو إلى واقع يتطلب استثمارات ضخمة واستقراراً سياسياً وأمنياً واتفاقيات طويلة الأمد وبنية تحتية عابرة للحدود. ولذلك يجب النظر إليه باعتباره احتمالاً استراتيجياً، وليس نتيجة حتمية للتقارب القطري–التركي.

أما اقتصادياً، فإن الفائدة الأساسية من التنويع تكمن في توزيع المخاطر. فعندما تعتمد دولة بصورة كبيرة على مورد واحد أو طريق واحد لنقل الطاقة، يمكن لأي صدمة سياسية أو عسكرية أن تتحول بسرعة إلى أزمة في الإمدادات والأسعار. أما وجود موردين متعددين، ومحطات للغاز الطبيعي المسال، وخطوط أنابيب مختلفة، وربط كهربائي، ومصادر للطاقة المتجددة، فيمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية. ولذلك فإن الاستراتيجية التركية الحالية لا تتعلق فقط بالحصول على الطاقة بأقل الأسعار، وإنما بالحصول على إمدادات يمكن الاعتماد عليها في عالم أصبحت فيه المخاطر الجيوسياسية جزءاً من تكلفة كل برميل نفط وكل شحنة غاز.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة لقاء أردوغان وأمير قطر باعتباره جزءاً من تحول أوسع في اقتصاد الطاقة العالمي. فالدول لم تعد تبحث عن المورد فقط، بل أصبحت تفكر في المورد والمسار والبديل والاستثمار في الوقت نفسه. قطر، من جانبها، تحتاج إلى الحفاظ على قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية في ظل المخاطر المتزايدة المحيطة بممرات الخليج، بينما تحتاج تركيا إلى تقليل هشاشة وارداتها وتعزيز موقعها داخل شبكات الطاقة الإقليمية.

ولذلك، ربما لا يكون السؤال الأهم بعد هذا اللقاء هو: كم ستشتري تركيا من الغاز القطري؟ بل السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن إعادة رسم طرق الطاقة بين الخليج وتركيا وأوروبا إذا تحولت الأزمات الجيوسياسية من حالات مؤقتة إلى واقع مستمر؟

الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد ليس فقط مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وإنما أيضاً موقع دول أخرى في المنطقة، وفي مقدمتها العراق، ضمن خريطة جديدة تتنافس فيها الدول على أن تصبح مراكز لإنتاج الطاقة وعبورها وتخزينها وتجارتها وجذب الاستثمارات المرتبطة بها. وفي اقتصاد الطاقة الجديد، قد تصبح القدرة على توفير طريق آمن ومرن لوصول الطاقة إلى الأسواق ذات أهمية استراتيجية لا تقل عن امتلاك موارد الطاقة نفسها.

وحدة الدراسات الاقتصادية \ مكتب شمال امريكيا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية