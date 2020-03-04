روحاني يقرّ: فايروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران

طهران – أقرّ الرئيس الإيراني حسن روحاني أن فايروس كورونا المستجد أصاب جميع أقاليم طهران، وذلك في أول اعتراف رسمي من قبل النظام الإيراني بمدى خطورة الوضع في البلاد وسرعة تفشي المرض.

كما ثبت الأربعاء إصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بالفايروس الجديد وتم نقله في البداية إلى مستشفى الإمام الخميني بطهران، ولكن جرى لاحقا نقله إلى مستشفى آخر، وفق مواقع إخبارية محلية. وهذا هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفايروس.

كما تم تسجيل أمس إصابة 23 نائبا في البرلمان الإيراني، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2336 مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 77 شخصا.

وأشار تقرير أميركي أن أزمة كورونا تعصف بنظام طهران وسط تراجع حاد في مستوى الثقة بين القيادة والشعب، حيث يحرص النظام على تقييد المعلومات حول المرض أكثر من حرصه على احتوائه، كما أن الإصابات تتراوح ما بين 4 إلى 18 ألف استنادا على إحصاءات أجنبية.

وولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 34 من مسؤولي الحكومة الإيرانية وأعضاء البرلمان أصيبوا بالفيروس، فيما توفي مستشار كبير مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بكورونا ليتخطى حاجز الألفي إصابة، بالإضافة إلى 77 حالة وفاة حتى الآن.

وكان سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني، قال في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، إن بلاده ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق، لإجراء فحص لرصد المصابين بفايروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

وقال قيادي في الحرس الثوري الإيراني، إنه تم تخصيص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فايروس كورونا.

وأثار انتشار المرض فى إيران، قلقا متزايدا بين الإيرانيين، كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض، خصوصا وأن الإصابات المسجلة في الدول المجاورة على علاقة بإيران.

وسجل العراق أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن في السبعين مع عمره، فيما تواصل السلطات العراقية اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.

وأصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر أمراً بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

كما أعلنت دار الإفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار أخر.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد أن سجلت السلطات أكثر من 30 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

العرب