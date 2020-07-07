تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في جرائم الاغتيالات بالعراق

تم في العراق اليوم الثلاثاء الإعلان عن تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات. وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم، أنه تم “تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات”.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الهيئة التحقيقية ستعمل “بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الهيئة التحقيقية غداة اغتيال مسلحين مجهولين لهشام الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد مساء أمس.

وسارع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى إقالة قائد فرقة الشرطة الاتحادية المسؤولة عن أمن المنطقة وإحالته للتحقيق.

القدس العربي