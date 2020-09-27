كورونا اليوم.. الإصابات تتجاوز 33 مليونا حول العالم والوفيات تقارب المليون

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد مزيد من الضحايا خلال موجة ثانية تجتاح العديد من دول العالم، ارتفع خلالها عدد الإصابات ليتجاوز 33 مليونا، بينما بلغ عدد الوفيات حتى فجر اليوم الأحد أكثر من 997 ألفا، وفق أحدث الأرقام التي ينشرها موقع “ورلد ميتر”.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

02:30- ولاية نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة

شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، لأول مرة منذ 5 يونيو/حزيران، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو في تغريدة “من بين الفحوص وعددها 99 ألفا و953، التي أجريت الجمعة، فإن 1005 جاءت إيجابية”.

وبالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.

01:35- عدد الإصابات في البرازيل يتجاوز 4.7 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 28 ألفا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141 ألفا و406.

01:00- مصر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال يوم السبت.

وقال بيان للوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم السبت، هو 102736 حالة، من ضمنهم 94 ألفا و374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

00:30- حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تتجاوز 7.2 ملايين

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتبلغ ٧ ملايين و282 ألفا و774 بحسب موقع ورلد ميتر، كما سجلت البلاد 209 آلاف و110 وفيات، وهي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

كما أظهر إحصاء لوكالة رويترز تسجيل ٤ ولايات بالغرب الأوسط الأميركي زيادات قياسية بفيروس كورونا السبت، في ظل ارتفاع عدد الإصابات على مستوى البلاد للأسبوع الثاني على التوالي، وهي مينيسوتا ومونتانا وساوث داكوتا وويسكونسن.

00:15- الأرجنتين تدخل قائمة أعلى ٥ دول متضررة من الوباء عالميا

أظهرت بيانات لوكالة رويترز أن إصابات فيروس كورونا في الأرجنتين اقتربت من تخطي حاجز 700 ألف يوم السبت، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم ٧ أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.

وسجلت البلاد معدل زيادة استمر ٧ أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير.

وكان مسؤولو الصحة قد سجلوا أمس الجمعة 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس/آذار إلى جانب 15 ألفا و208 وفيات.

00:05- دعوات في فرنسا إلى فرض إغلاق وطني قبل أعياد الميلاد

دعا اقتصاديان حائزان على جائزة نوبل الحكومة الفرنسية إلى دراسة فرض إغلاق على المستوى الوطني، كي يتسنى إقامة الاحتفالات العائلية بعيد الميلاد مع تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

وكتب أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو في مقال رأي في صحيفة لوموند اليومية أن هذا الخيار “الواضح والموحد والشفاف” من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم كبار السن.

واقترح الزوجان اللذان فازا بجائزة نوبل معًا في عام 2019 عن عملهما في الحد من الفقر، “إغلاقا على مستوى البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول”.

المصدر : وكالات