استنساخ التجربة العراقية في سوريا

بين العراق وسوريا قواسم مشتركة كثيرة تتداخل بينهما في الجغرافيا والتاريخ والتنوع الديني والعرقي بالاضافة لنظام الحكم المشترك خلال فترة حكم البعث، فبعد استلام الحزب للسلطة في البلدين والتفرد بها مارس ابشع اساليب التعذيب والقتل بحق مواطنيهم مما ادى لظهور معارضة قوية في كلا البلدين كانت النهاية في احدى البلدين وهي العراق بسقوط النظام في بغداد في بعملية عسكرية امريكية واما البلد الاخر –سوريا فقامت فيها ثورة دموية التي وما تزال تعاني من الاحداث المأساوية الى هذه اللحظة.

عانى العراق ابان حكم البعث من حروب كثيرة مع دول الجوار كانت اخرها احتلال دولة الكويت عام 1990 مما اضطر المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية وخيمة تسببت في تدمير البلاد مع تراجع المستوى الصحي والتعليمي ونقص في الغذاء والدواء، وعاش العراق فترة صعبة جداً وفي عام 1998 صدر في واشنطن بشكل رسمي قانون يجيز جميع الاساليب والجهود الداعمة لإسقاط نظام صدام حسين في العراق حتى باللجوء الى القوة العسكرية وهو ماتم تطبيقه في الربيع من عام 2003 بعملية عسكرية من قبل الجيش الامريكي وبمساعدة حليفتها الاستراتيجية بريطانيا، وسقط النظام في التاسع من شهر نيسان من العام نفسه .

يبدو ان الامور في سوريا تتجه بنفس الاتجاه مما هو واضح من السياسة الامريكية في سوريا، فبعد سنوات من القتل والدمار من قبل النظام في دمشق قد بات عمليا من خلال اصدار قانون واضح هدفه تقويض النظام السوري الذي يدعم جميع العقوبات الاقتصادية على نظام بشار الاسد سمي بـ( قانون قيصر) الذي دخل حيز التنفيذ في هذا العام بحيث يستهدف جميع الاشخاص والشركات والجهات التي تساعد نظام الحكم في دمشق، لذا فان الفرق بين القانونين في البلدين هو أن النظرة الامريكية في اسقاط الحكم قد تغيرت في سوريا مقارنة بالعراق من التدخل المباشر لقواتهم على الارض الى دعم القوات المحلية المتواجدة على الارض وربما يكون تغيير النظام من بلد الأول إلى الآخر من عملية عسكرية إلى عملية اقتصادية سوف تكون النتيجة واحدة هي إسقاط نظام الحكم.

المعارضة العراقية ……. المعارضة السورية

نتيجة للسياسات الخاطئة لنظام البعث في بغداد حيث ظهرت العديد من الاحزاب والقوى السياسية العراقية بالاضافة الى وجود الدعم الامريكي والاوروبي وخاصة البريطاني حيث فتحت ابواب عواصم هذه الدول ابوابها لاستقبال هذه المعارضة على الرغم من الاختلافات الدينية والاثنية والعرقية فلا يجمعهم سوى سقوط نظام صدام حسين واقامة الحكم الديمقراطي في البلاد.

بدأت الدول الداعمة للمعارضة العراقية في ترتيب اوراقها فكانت الاحزاب الكوردستانية هي نقطة انطلاقها ففي عام 1998 اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في واشنطن وبدعم من وزارة الخارجية الامريكية على ادارة المناطق الكوردية وتنظيم الصفوف وبذل الجهود الرامية لاسقاط النظام صدام حسين وفي المرحلة الثانية بدات تلك الدول بدعم المعارضة العراقية من جميع الاطراف ففي اواخر 2002عقد في لندن مؤتمر ضم جميع الاحزاب المعارضة وبعدها مؤتمر صلاح الدين في اقليم كوردستان بداية عام 2003 والذي رسم خريطة البلاد السياسية وتم تثبيت الحكم الفدرالي شكلا للحكم بوثيقة قائمة على حكم القانون وارساء الاسس الديمقراطية التعددية لفترة انتقالية بمساعدة المندوبين من الحكومة البريطانية والامريكية في ذلك الوقت.

أما في سوريا، فقد مارس البعث نفس الاساليب والطرق تجاه معارضيه حيث دخلت البلاد في نفق مظلم إلا أن المعارضة لم تنجح فيما بينها على أهداف واضحة بل على العكس تماماً تشتت المعارضة بين الأقطاب الدولية، وتغيرمجرى الثورة السورية كما لم ترتق الاطراف إلى حجم التضحيات، ولا تمتلك رؤية سياسة شاملة لجميع المكونات في سوريا.

وفي الوقت الراهن تبذل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا جهوداً كبيرة في التقارب بين الاطراف الكوردية في كوردستان سوريا على خطى اقليم كوردستان حيث توصلوا الى تفاهمات مشتركة كمرحلة أولية لتبدأ بعدها ترتيب أوراق المعارضة السورية مع تطبيق القرار الدولي ( 2254 ) الذي يهدف الى تغيير نظام بشار الاسد من دون القوة العسكرية.

هنالك نقاط كثيرة يمكن استنساخها في وضع البلدين (العراقي والسوري) بما يتمتعان في التباين العرقي والديني والمذهبي لذلك يبدو أن طريقة إضعاف نظام البعث بفرعيه (بغداد ودمشق) متشابهة في مواضيع كثيرة لكن إسقاط النظام في سوريا سيكون مختلفاً عن العراق.

خبات زيتو

رووداو