بحث “خيارات” لحماية الأمريكيين بالعراق من هجمات إيران

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

وعقد الاجتماع بسبب هجوم وقع يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول. وقال الجيش العراقي والسفارة الأمريكية يوم الأحد إن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة.

وقال المسؤول إن المسؤولين الكبار وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بحثوا الوضع في اجتماع عقد بالبيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين اتفقوا على “مجموعة متنوعة من الخيارات” ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا.

وتابع المسؤول أن كل خيار من الخيارات المطروحة “أُعد ليكون غير تصعيدي ولردع المزيد من الهجمات”.

وقال الجيش العراقي إن جماعة “خارجة عن القانون” هي المسؤولة عن هجوم 20 ديسمبر/ كانون الأول.

لكن المسؤولين الأمريكيين يحملون الفصائل المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية المتكررة على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك بالقرب من السفارة في بغداد. ولم تعلن أي جماعات مدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجوم الأخير.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن الهدف من اجتماع البيت الأبيض هو “إعداد المجموعة الصائبة من الخيارات التي يمكن أن نقدمها للرئيس لضمان أننا نردع الإيرانيين والميليشيات الشيعية في العراق عن شن هجمات على أفرادنا”.

كانت مجموعة من الجماعات المسلحة قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول أنها علقت الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية.

لكن الضربة الصاروخية على السفارة الأمريكية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني كانت علامة واضحة على أن الفصائل المدعومة من إيران قررت استئناف الهجمات على القواعد الأمريكية، وفقا لمسؤولين أمنيين عراقيين.

وهددت واشنطن، التي تقلص ببطء قواتها البالغ عددها خمسة آلاف جندي في العراق، بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية الفصائل المتحالفة مع إيران

(رويترز)