اقتصاد الجغرافيا السياسية: كيف يعيد الشرق الأوسط تشكيل النظام التجاري العالمي؟

عامر العمران

يشهد النظام التجاري العالمي تحولًا هيكليًا يتجاوز حدود التقلبات الدورية التي اعتادت الاقتصادات العالمية التعامل معها. فالتغيرات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتفاقم التنافس بين القوى الكبرى، وتصاعد النزاعات الإقليمية، والاضطرابات المتكررة في الممرات البحرية، أسهمت في إعادة تعريف العلاقة بين التجارة والأمن القومي. ولم تعد التجارة الدولية تُقاس فقط بحجم المبادلات التجارية، بل أصبحت تُقاس أيضًا بقدرة الدول على تأمين سلاسل الإمداد، وتنويع الشركاء، وحماية الممرات الاستراتيجية.

في هذا السياق، يكتسب الشرق الأوسط أهمية استثنائية. فالمنطقة لم تعد مجرد معبر جغرافي بين الشرق والغرب، بل أصبحت إحدى الساحات الرئيسة التي يُعاد فيها تشكيل النظام التجاري العالمي. ومن ثم، فإن السؤال لم يعد يتمحور حول أهمية موقع الشرق الأوسط، وإنما حول كيفية توظيف هذا الموقع في إنتاج نفوذ اقتصادي مستدام.

أولًا: نهاية نموذج “العولمة منخفضة المخاطر”

منذ تسعينيات القرن الماضي، بُني الاقتصاد العالمي على فرضية مفادها أن الكفاءة الاقتصادية تتطلب توسيع سلاسل الإنتاج عالميًا، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية. غير أن هذا النموذج تعرض لاختبارات قاسية خلال السنوات الأخيرة.

فقد أظهرت جائحة كوفيد-19 هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، بينما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية أن الاعتماد المفرط على مورد واحد أو ممر واحد يمكن أن يتحول إلى مصدر تهديد اقتصادي. ثم جاءت اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر لتؤكد أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عنصرًا دائمًا في معادلة التجارة الدولية.

وتعكس بيانات منظمة التجارة العالمية هذا التحول؛ إذ بلغ إجمالي التجارة العالمية في السلع والخدمات نحو 34.65 تريليون دولار في عام 2025، بينما ارتفعت حصة تجارة الخدمات إلى 27.6%، في مؤشر على أن التجارة لا تتراجع، وإنما يعاد تنظيمها وفق اعتبارات جديدة، يأتي الأمن الاقتصادي في مقدمتها.

ولهذا برزت مفاهيم مثل تنويع سلاسل الإمداد، وإعادة توطين الصناعات، والصداقة التجارية (Friend-shoring)، التي تعكس انتقال الشركات من البحث عن أقل تكلفة إلى البحث عن أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات.

ثانيًا: الشرق الأوسط… عقدة النظام التجاري العالمي

تستمد المنطقة أهميتها من كونها تتحكم في عدد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

تشير التقديرات إلى أن ما بين ربع وثلث تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. كما يشكل باب المندب حلقة وصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، ويُعد أحد أكثر الممرات ازدحامًا بالتجارة البحرية.

ولا تكمن أهمية هذه الممرات في حجم التجارة التي تعبرها فحسب، بل في غياب بدائل قادرة على تعويضها بالكفاءة نفسها. لذلك فإن أي اضطراب أمني فيها ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة، وأسواق التأمين، وتكاليف النقل، ومعدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.

وقد قدمت أزمة البحر الأحمر مثالًا واضحًا على ذلك؛ إذ اضطرت شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا بما يصل إلى أسبوعين، ورفع تكاليف التشغيل والشحن، قبل أن تنتقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وهذا التطور يعكس حقيقة أساسية مفادها أن الأمن البحري لم يعد ملفًا عسكريًا فقط، بل أصبح متغيرًا اقتصاديًا يؤثر في قرارات البنوك المركزية، وتوقعات النمو، واستراتيجيات الاستثمار.

ثالثًا: التحول الخليجي من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد الخدمات اللوجستية

خلال العقد الأخير، لم تعد اقتصادات الخليج تعتمد على صادرات الطاقة باعتبارها المصدر الوحيد للنمو، بل تبنت استراتيجيات تهدف إلى بناء مراكز عالمية للتجارة والخدمات.

وتستثمر دول الخليج في تطوير الموانئ، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشبكات السكك الحديدية، وربطها بالمنصات الصناعية والرقمية، بهدف تعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية.

ولا يتعلق الأمر بزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فقط، بل بإعادة تعريف دورها؛ فالميناء الحديث أصبح منظومة اقتصادية متكاملة تضم خدمات مالية، ومناطق صناعية، ومنصات رقمية، ومراكز بيانات، الأمر الذي يسمح للدولة بالانتقال من اقتصاد العبور إلى اقتصاد إنتاج القيمة المضافة.

وتشير هذه الاستثمارات إلى تحول استراتيجي أوسع، يتمثل في بناء مصادر جديدة للدخل، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على تقلبات أسواق النفط.

رابعًا: التجارة العالمية في عصر الجغرافيا السياسية شكل تراجع الفصل التقليدي بين الاقتصاد والسياسة أحد أبرز التحولات في الاقتصاد العالمي. فالرسوم الجمركية، والعقوبات الاقتصادية، والقيود على التكنولوجيا، لم تعد أدوات استثنائية، بل أصبحت جزءًا من أدوات إدارة المنافسة الدولية.

ويعني ذلك أن الدول أصبحت مطالبة ببناء شبكات تجارية أكثر تنوعًا، وتطوير شراكات استراتيجية، وتوفير بنية تحتية قادرة على امتصاص الصدمات.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إعادة توزيع مراكز التجارة العالمية، بحيث تزداد أهمية الدول التي توفر الاستقرار السياسي، والمرونة اللوجستية، والقدرة على إدارة المخاطر.

خامسًا: التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر… المحددان الجديدان للتنافسية

لن تكون الجغرافيا وحدها كافية لضمان المكانة الاقتصادية في المستقبل. فالتحول نحو الموانئ الذكية، والجمارك الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد، أصبح شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية.

وفي الوقت نفسه، يفرض الاقتصاد الأخضر معايير جديدة على التجارة الدولية، مع اتجاه الأسواق الكبرى إلى تشديد المتطلبات البيئية على المنتجات وسلاسل النقل.

ومن ثم، فإن الاستثمار في التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والبنية الرقمية، لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح جزءًا من متطلبات البقاء في الأسواق العالمية.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل التجارة في الشرق الأوسط:

السيناريو الأول يتمثل في استمرار التوترات الإقليمية، بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتسريع البحث عن ممرات بديلة.

السيناريو الثاني يقوم على نجاح دول المنطقة في تعزيز التكامل الاقتصادي، وربط مشاريعها اللوجستية والصناعية، بما يحولها إلى مركز عالمي لإدارة التجارة.

السيناريو الثالث يجمع بين المنافسة الجيوسياسية والاستثمار الاقتصادي، حيث تستمر المخاطر الأمنية، لكن يقابلها توسع في البنية التحتية والرقمنة، ما يجعل المنطقة أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات.

الخلاصة

لقد باتت المؤشرات الحالية تشي بإن التجارة العالمية لا تتجه الى مرحلة انكماش، بل نحو مرحلة إعادة تموضع. وفي هذه المرحلة، لن يكون التفوق للدول التي تمتلك الموارد الطبيعية أو المواقع الجغرافية فحسب، وإنما للدول التي تستطيع تحويل هذه المزايا إلى منظومات اقتصادية متكاملة قائمة على التكنولوجيا، والاستقرار المؤسسي، والانفتاح التجاري.

وبالنسبة للشرق الأوسط، فإن الفرصة التاريخية تكمن في الانتقال من مفهوم “الممر التجاري” إلى مفهوم “العقدة الاقتصادية”؛ أي أن تصبح المنطقة عنصرًا لا يمكن تجاوزه في شبكات التجارة والطاقة والبيانات العالمية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مشروطًا بتعميق التكامل الإقليمي، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، بما يضمن تحويل التحولات الجيوسياسية الراهنة إلى مكاسب تنموية طويلة الأجل، بدلًا من أن تبقى مجرد مصدر للمخاطر.