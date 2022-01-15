تسجيلات لمكالمات الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي قبل هروبه

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) تسجيلات للمكالمات الهاتفية الأخيرة التي أجراها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي مع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمقربين أثناء مرحلة انهيار حكمه وهروبه.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تحققت من صدقية التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية لبن علي مع كل من رجل الأعمال طارق بن عمار وصديقه كمال لطيف ووزير الدفاع رضا قريرة وقائد قوات الجيش رشيد عمار.

وفي اتصال مع وزير الدفاع رضا قريرة، سأل بن علي عن الوضع الميداني وأكد أنه سيعود في غضون ساعات.

كما تضمنت التسجيلات مكالمة أجراها بن علي مع الجنرال رشيد عمار قائد الجيش ليسأله إن كان الوضع يسمح بعودته إلى تونس. ورد عليه رشيد عمار بأنه من الأحسن أن يتريث.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية