عراقي ذو خبرة عسكرية مرشح بقوة لقيادة تنظيم داعش

يستعد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للإعلان عن خليفة لزعيمه أبوإبراهيم القرشي الذي قُتل في عملية أميركية الأسبوع الماضي، فيما يرجح مسؤولون أمنيون ومحللون مستقلون أن يخرج الزعيم القادم للتنظيم من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين الذين صقلتهم المعارك ممّن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.

وقال مسؤولان عراقيان إن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبوإبراهيم القرشي الذي فجر نفسه خلال عملية أميركية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي، هو قائد عسكري أعلنت واشنطن وبغداد عن مقتله العام الماضي.

وكان مقتل القرشي (45 عاما) ضربة قاصمة للتنظيم بعد عامين من العملية المماثلة التي لقي فيها زعيمه السابق أبوبكر البغدادي مصرعه في 2019.

ولم يوجه القرشي كلمة علنا إلى مقاتليه وأتباعه وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على تحول أسلوب القتال إلى وحدات صغيرة منفصلة ردا على الضغوط الشديدة من جانب القوات العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة أميركية.

غير أن من يتابعون تنظيم الدولة الإسلامية عن كثب يتوقعون أن يعلن اسم زعيمه الجديد في الأسابيع المقبلة مع استمرار التنظيم الذي فرض حكما قاسيا على مساحات من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 في حملة التمرد العنيدة والدامية.

فاضل أبورغيف: قائد داعش قد تكون له مؤهلات عسكرية أقوى من القرشي

ويرى الخبير العراقي فاضل أبورغيف الذي يقدم المشورة للأجهزة الأمنية أن هناك أربعة مرشحين محتملين لخلافة القرشي.

وقال “هؤلاء هم كل من (…) أبوخديجة وآخر دور معروف له أنه كان قياديا في الدولة الإسلامية في العراق، وأبومسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار وآخر يدعى أبوصالح ويعرف عنه القليل من المعلومات ولكنه كان مقربا من البغدادي والقرشي”.

وأضاف “هناك كذلك أبوياسر العيساوي وهناك شكوك بأنه لا يزال على قيد الحياة بالرغم من أن التنظيم نعاه. ومكانته مهمة جدا في التنظيم وذلك لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة”.

وكان الجيش العراقي والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا قد أعلنا مقتل العيساوي في غارة جوية في يناير عام 2021.

إلا أن مسؤولا أمنيا عراقيا أكد أن ثمة شبهات قوية أن العيساوي لا يزال على قيد الحياة. وأضاف “إذا اتضح أنه لم يُقتل فهو يمتلك الخبرة والتجربة في تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف من الأتباع”.

وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن ينفذ تنظيم الدولة الإسلامية عملية تطهير أمني بسبب التسريبات المحتملة التي أفضت إلى مقتل القرشي وذلك قبل اجتماع قياداته لاختيار خليفة له وإعلان اسمه.

وقال حسن حسن رئيس تحرير مجلة “نيو لاينز” التي نشرت أبحاثا عن القرشي إن الزعيم الجديد سيكون من قدامى المتشددين العراقيين.

وشدد على أنهم “إذا اختاروا واحدا في الأسابيع المقبلة فسيتعين عليهم اختيار واحد من بين أفراد الدائرة نفسها (…) المجموعة التي كانت جزءا من جماعة الأنبار التي عملت تحت اسم الدولة الإسلامية في العراق منذ الأيام الأولى”.

وكان التنظيم قد خرج إلى الوجود من بين صفوف المتشددين الذين شنوا تمردا إسلاميا سنيا بدوافع طائفية على القوات الأميركية والعراقية بعد 2003.

وكان تنظيم داعش في العراق الذي عرف أيضا باسم تنظيم القاعدة في العراق فرعا من تنظيم القاعدة العالمي الذي أسسه أسامة بن لادن وانبثق من خلاله تنظيم الدولة الإسلامية الذي اكتسب شكله في فوضى الحرب الأهلية السورية على الجانب الآخر من الحدود.

وقد احتجزت القوات الأميركية البغدادي والقرشي اللذين كانا من أعضاء تنظيم القاعدة في العراق منذ البداية لفترة من الزمن في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة.