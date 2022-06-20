بعد كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.. 5 تحولات مصيرية تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي

استحوذت أزمات مثل جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية على أوكرانيا على كامل اهتمامنا، لكن هناك 5 تحولات كبرى سيشهدها العالم وتحدد مسار الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية أبرز الكاتب أرفيند سوبرامانيان هذه التحولات التي يترقبها العالم.

نهاية عصر التمويل الرخيص

إن نهاية عصر التمويل الرخيص جدا تعدّ من بين التحولات الأولى التي ستشهدها الساحة العالمية، وبينما يلقي التضخم بظلاله على الاقتصاد العالمي بدأت الحكومات تطبيق سياسات التشديد النقدي، ولهذا السبب من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية على المدى البعيد إلى المستويات المسجلة خلال حقبة التضخم السابقة، لأن نسبة النمو الآن أضعف بكثير، فضلا عن أن ارتفاع معدلات شيخوخة السكان سيؤدي حتما إلى تقلص فرص الاستثمار، لكن ما هو مؤكد أن عصر أسعار الفائدة الصفرية قد ولّى.

ونبّه الكاتب إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستدمّر الثروات مع تراجع أسعار الأصول عن التقييمات الحالية المتضخمة، وستُعرّي أوجه قصور الشركات والدول التي تراكمت ديونها، وسينتج عن ذلك حالات تخلف عن السداد وأزمات مالية ستشمل الأسواق الناشئة.

تلاشي عصر العولمة

أما التحول الثاني المرتقب فهو تلاشي عصر العولمة المفرطة للتجارة؛ فعلى مدى العقد الماضي اكتسبت القوى المناهضة للعولمة نفوذا متزايدا، وفي العقد القادم سنشهد حدوث مثل هذا التحوّل. وتؤدي العوامل الجيوسياسية إلى انحياز كثير من الدول نحو النزعة الحمائية، وتساعد إستراتيجيات التحوط التي ستعتمدها كثير من الدول على تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة والأدوية الأساسية والموارد والتقنيات، ومن شأن تسليح الاعتماد المتبادل بين الدول -الذي يتجلى في العقوبات المسلطة على إيران وروسيا- أن يبدّد تدريجيا سحر العولمة، وسيأتي رأس المال من الأنظمة الفاسدة.