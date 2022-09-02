عينها على إيران.. إسرائيل تشتري طائرات للتزود بالوقود لسلاحها الجوي

وقعت إسرائيل صفقة لشراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة أربع طائرات “بوينغ كي.سي-46 إيه” للتزود بالوقود لسلاحها الجوي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.

وستحل الطائرات محل طائرات بوينغ 707 المتعددة الاستخدامات التي يعود عمرها لعشرات السنين، وتستخدمها إسرائيل حاليا للتزود بالوقود في الجو. ومن شأن الطائرات الجديدة أن تساعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن احتمال توجيه ضربة تهدد بها منذ فترة طويلة للمنشآت النووية الإيرانية.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على ما وصفه بموافقتها السريعة على صفقة شراء الطائرات “كي.سي-46 إيه” والتي قال إنها “ستمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من مواجهة التحديات الأمنية القريبة منها والبعيدة”.

وفي عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لما يصل إلى ثماني طائرات بوينج كي.سي-46إيه والمعدات ذات الصلة لإسرائيل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار. ودعت إسرائيل إلى تقديم مواعيد التسليم إن أمكن.

وكانت إسرائيل قد رحبت بانسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي اعتبرته غير كاف لحرمان خصمها اللدود من وسائل صنع قنبلة نووية.

ومع محاولة الإدارة الأميركية الحالية والقوى العالمية الأخرى إعادة إحياء الاتفاق، أشارت إسرائيل إلى أنها قد تلجأ في النهاية إلى عمل استباقي.

ومع ذلك، يعتقد خبراء مستقلون بأن المواقع النووية الإيرانية بعيدة جدا عن متناول المقاتلات الإسرائيلية وتقع في مناطق متفرقة‭‭‭ ‬‬‬ومتناثرة كما أنها محصنة على نحو يصعب على إسرائيل معه إلحاق أضرار دائمة بها.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن طائراته من طراز بوينغ 707 يزيد عمرها عن 45 عاما وتعاني من ندرة قطع غيارها.

وجاء في مقال نشر في دورية تابعة لسلاح الجو في مارس 2021 أن الطائرات “كي.سي-46 إيه” ستكون قادرة على حمل وقود أكثر 30 بالمئة مع استهلاك وقود أقل بالنسبة لنفسها. ونقل المقال عن ضابط في سلاح الجو قوله “هذا سيمكننا من تعزيز مدى رحلاتنا بشكل كبير”.

وأضاف “أيضا، يمكن لهذه الطائرات تزويد طائرات أخرى بالوقود في أثناء إعادة تزويدها هي بالوقود في آن واحد بواسطة طائرة “كي.سي-46 إيه” أخرى، وهي قدرة لا تمتلكها (طائرة التزود بالوقود بوينغ 707). وهذا يوسع نظريا مداها إلى ما لا نهاية”.

وستحل الطائرات محل طائرات بوينغ 707 المتعددة الاستخدامات التي يعود عمرها لعشرات السنين، وتستخدمها إسرائيل حاليا للتزود بالوقود في الجو. ومن شأن الطائرات الجديدة أن تساعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن احتمال توجيه ضربة تهدد بها منذ فترة طويلة للمنشآت النووية الإيرانية.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على ما وصفه بموافقتها السريعة على صفقة شراء الطائرات “كي.سي-46 إيه” والتي قال إنها “ستمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من مواجهة التحديات الأمنية القريبة منها والبعيدة”.

وفي عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لما يصل إلى ثماني طائرات بوينج كي.سي-46إيه والمعدات ذات الصلة لإسرائيل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار. ودعت إسرائيل إلى تقديم مواعيد التسليم إن أمكن.

وكانت إسرائيل قد رحبت بانسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي اعتبرته غير كاف لحرمان خصمها اللدود من وسائل صنع قنبلة نووية.

ومع محاولة الإدارة الأميركية الحالية والقوى العالمية الأخرى إعادة إحياء الاتفاق، أشارت إسرائيل إلى أنها قد تلجأ في النهاية إلى عمل استباقي.

ومع ذلك، يعتقد خبراء مستقلون بأن المواقع النووية الإيرانية بعيدة جدا عن متناول المقاتلات الإسرائيلية وتقع في مناطق متفرقة‭‭‭ ‬‬‬ومتناثرة كما أنها محصنة على نحو يصعب على إسرائيل معه إلحاق أضرار دائمة بها.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن طائراته من طراز بوينغ 707 يزيد عمرها عن 45 عاما وتعاني من ندرة قطع غيارها.

وجاء في مقال نشر في دورية تابعة لسلاح الجو في مارس 2021 أن الطائرات “كي.سي-46 إيه” ستكون قادرة على حمل وقود أكثر 30 بالمئة مع استهلاك وقود أقل بالنسبة لنفسها. ونقل المقال عن ضابط في سلاح الجو قوله “هذا سيمكننا من تعزيز مدى رحلاتنا بشكل كبير”.

وأضاف “أيضا، يمكن لهذه الطائرات تزويد طائرات أخرى بالوقود في أثناء إعادة تزويدها هي بالوقود في آن واحد بواسطة طائرة “كي.سي-46 إيه” أخرى، وهي قدرة لا تمتلكها (طائرة التزود بالوقود بوينغ 707). وهذا يوسع نظريا مداها إلى ما لا نهاية”.

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