إيران “احتمالات العصيان المدني”.. التهديد الحقيقي للسلطة في إيران

أثبتت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية التي أشعلتها وفاة، مهسا أميني، أنها أكثر ديمومة من الحركات السابقة لقادة طهران ويمكن أن تشكل تهديدا مستمرا للنظام الإسلامي، حسبما تقول صحيفة “وول ستريت جورنال“.

قال نشطاء ومحللون سياسيون إنه من غير المرجح أن تطيح المظاهرات بالحكومة، على الأقل في المدى القصير. لكن السخط العميق الذي يمثلونه وحقيقة أنهم يستهدفون ركيزة أساسية للجمهورية الإسلامية وأيديولوجيتها التأسيسية تجعل الاحتجاجات اختبارا مهما.

في قلب الاحتجاجات، ترتدي النساء الإيرانيات غطاء الرأس الإسلامي أو الحجاب، الذي كان إلزاميا منذ عام 1983 بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي جلبت رجال الدين الشيعة إلى السلطة.

والأحد، احتشد الطلاب في جميع أنحاء البلاد خارج الجامعات مرددين شعارات من بينها “الموت للديكتاتور”، وسارت فتيات المدارس في شوارع طهران ملوحين بالحجاب في الهواء، وهي لفتة أصبحت تعبيرا مركزيا عن المعارضة.

وأمر محافظ إقليم كردستان، الأحد، بإغلاق الجامعات على الأرجح لتجنب المزيد من الاحتجاجات، فيما ظلت المتاجر في جميع أنحاء البلاد مغلقة كجزء من إضراب أصحاب المتاجر المتزايد.

منذ وفاة الشابة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا يوم 16 سبتمبر بعد 3 أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية، وسع المتظاهرون الذين ركزوا في البداية على حقوق المرأة أهدافهم، مطالبين بمزيد من الحرية في الحياة والسياسة والإطاحة بالنظام الإسلامي.

وقالت نرجس باجوغلي، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة “جونز هوبكنز”، إن “هذه اللحظة مهمة لأنها أطلقت العنان لاحتمال عصيان مدني طويل الأمد”.

وأضافت: “بالنظر إلى أن نصف السكان يجب أن يرتدوا الحجاب، فإن هذه القضية تشمل الطبقة والعرق والمكانة الاجتماعية”.

“استياء تحت جلد المجتمع”

أدت الاحتجاجات الجماهيرية في شوارع المدن الكبرى – التي فرقتها السلطات بالقوة – إلى إفساح المجال لمظاهرات متفرقة، ولكنها متكررة وواسعة النطاق شاركت فيها النساء بخلع الحجاب. وبات خلق الحجاب نوع من المقاومة اليومية التي يصعب على السلطات إيقافها.

واستخدمت طهران العنف لإخماد الانتفاضات السابقة. وحتى مع انهيار حكومات الشرق الأوسط الأخرى، تمكن القادة الإيرانيون من إحكام قبضتهم على السلطة والعودة إلى العمل كالمعتاد.

وكانت الاحتجاجات الجماهيرية السابقة متجذرة في مزاعم بتزوير الانتخابات أو المصاعب الاقتصادية ولم تحظَ بدعم عدد كافٍ من الإيرانيين للتغلب على الحكومة أو إجبارها على تقديم تنازلات كبيرة.

ولقيت الاحتجاجات الأخيرة دعمًا غير مسبوق من الإيرانيين عبر الطبقات والجنس والعمر، وتأتي بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية التي دفعت ملايين الإيرانيين إلى اليأس.

وشارك الفنانون ونجوم الرياضة والغناء في حملات مؤيدة للاحتجاجات بوسائل مختلفة منها أغنية للفنان الشاب، شيروين حاجي بور، باتت “نشيدا للانتفاضة”، بحسب الصحيفة الأميركية.

خلال الأسبوع الماضي، صب فنان مجهول الطلاء الأحمر في نوافير شهيرة بالعاصمة طهران في عمل سماه “طهران غرقت بالدم”، بحسب صور ولقطات نشرتها شبكة “1500tasvir” الناشطة.

ووفقا لاستطلاع أجرته “جامان”، وهي مجموعة بحثية مستقلة مقرها هولندا، في مارس، فإن 18 بالمئة من الإيرانيين يريدون الحفاظ على قيم ومثل الثورة الإسلامية.

وشمل الاستطلاع حوالي 17 ألف مشارك يعيشون في إيران. كما وجدت دراسة أجرتها المجموعة نفسها عام 2020 أن 72 بالمئة من الإيرانيين يعارضون الحجاب الإلزامي.

وقالت فاطمة حاجاتجو، وهي نائبة إيرانية سابقة تقيم الآن في الولايات المتحدة كمديرة تنفيذية لمبادرة اللاعنف من أجل الديمقراطية، “لقد تعرضت كل عائلة إلى حد ما لمضايقات من قبل الدولة. هذا الاستياء والغضب موجودان، تحت جلد المجتمع لعدد من السنوات”.

كما أن المتظاهرين أصغر سنا مما كانوا عليه في أي وقت مضى. ففي الأيام الأخيرة، ظهرت لقطات لأطفال إيرانيين وطلاب المدارس الثانوية يواجهون مسؤولين حكوميين ويدوسون على صور المرشد الأعلى، علي خامنئي، وسلفه مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني.

قال محمد علي كاديفار، الأستاذ المشارك بكلية بوسطن والخبير في الحركات المؤيدة للديمقراطية بإيران، “ستواجه الجمهورية الإسلامية صعوبة في حكم هذا الجيل”.

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