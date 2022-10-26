قمع احتجاجات إيران قد يعزز أوراق رئيسي لخلافة خامنئي

قال محللون ومسؤول مؤيد للتيار الإصلاحي في إيران إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشديده القيود على حقوق المرأة، يعزز أوراق اعتماده بوصفه متشدداً، وربما احتمال أن يصبح المرشد التالي لإيران، حتى لو كان ذلك على حساب إثارة احتجاجات جماهيرية وإشاعة الفرقة بين الكثير من الإيرانيين والنخبة الحاكمة.

وبعد مرور عام على انتخاب رئيسي الذي مثّل نهاية عصر اعتبره كثير من الإيرانيين أكثر براغماتية وتسامحاً، أدى التطبيق الصارم لحكومته في ارتداء الحجاب في الأسابيع التي سبقت وفاة مهسا أميني في الحجز يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى إعادة التأكيد الكامل لنفوذ المتشددين.

والآن، وفي الوقت الذي يدعو فيه عشرات الآلاف من المحتجين إلى سقوط نظام الجمهورية الإسلامية رداً على وفاة أميني، يعزز المتشددون قوتهم، ويؤيدون استخدام رئيسي للقوة ضد الاحتجاجات حتى لو كانت الأمور السياسية راسخة في قبضة المرشد علي خامنئي، بحسب تحليل لوكالة «رويترز» التي نقلت عن محللين ومصادر مقربة من صنع القرار في إيران أن خامنئي (83 عاماً) مصمم على دعم أركان النظام الذي قاده منذ وفاة مؤسسه الخميني عام 1989.

وينظر الإيرانيون العاديون وخبراء أجانب ورجال دين إلى رئيسي، باعتباره مرشحاً منافساً لخلافة خامنئي، على الرغم من أنه لم يفصح عن هذا الطموح. ولم يسمِ المرشد خليفة له، وهناك أيضاً آخرون في الساحة، أبرزهم مجتبى، نجل خامنئي.

وقال مسؤول مؤيد للإصلاحات في إطار النظام الحالي، اشترط عدم نشر اسمه لاعتبارات سياسية: «يؤمن رئيسي حقاً بقائمة الأولويات الثورية للمرشد الإيراني. إنه متشدد يؤمن بتطبيق قيود اجتماعية وسياسية على نحو أكثر صرامة». ومضى يقول: «لا دراية لي بطموحاته الشخصية ليصبح الزعيم الأعلى المقبل، لكن سواء خلفه أم لم يخلفه، دعني أؤكد أن رئيسي نفسه رجل دين مناهض للغرب ولا يؤمن بمجتمع أكثر حرية».

وانتخب رئيسي، المشمول برعاية خامنئي، رئيساً للجمهورية في يونيو (حزيران) 2021، في سباق جعل جميع فروع الدولة تحت سيطرة المتشددين بعد سنوات من حكم أكثر براغماتية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

ويحظى رئيسي بثقة «الحرس الثوري»، وهي قوة عسكرية متشددة وموازية للجيش النظامي، استخدمتها الدولة لسحق الاحتجاجات السياسية على مدى عقود، ويعتبرها الإيرانيون عاملاً مؤثراً في اختيار خليفة خامنئي.

وبعد أن عينه خامنئي في منصب رئيس السلطة القضائية، وهو منصب بارز عام 2019، خضع رئيسي لعقوبات أميركية بعد بضعة أشهر بسبب الدور الذي يعتقد أنه لعبه في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988. ولم تقر إيران قط بعمليات القتل. وحين سُئل عن مقتل السجناء السياسيين في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) 2021، أجاب رئيسي بأنه ينبغي الإشادة بالقاضي أو المدعي العام الذي دافع عن أمن الناس.

* الحجاب والعفة

أدى الأمر الذي أصدره رئيسي في يوليو (تموز) لشرطة الأخلاق في إيران، إلى مزيد من القيود، مثل منع النساء من دخول بعض البنوك والمكاتب الحكومية وبعض وسائل النقل العام.

وفي 13 سبتمبر (أيلول)، ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض على أميني وهي كردية إيرانية بدعوى سوء الحجاب. وبعد ثلاثة أيام توفيت أميني في مستشفى بالعاصمة، بعد أن دخلت في غيبوبة في ظروف غامضة.

وفي إشارة إلى اليوم الذي فقدت فيه أميني الوعي في الحجز، قال الطبيب الشرعي إنها استعادت وعيها لفترة وجيزة لكن «إنعاش القلب والتنفس لم يكن فعالاً في الدقيقة الحرجة الأولى، مما أدى إلى حدوث تلف في الدماغ». ونفت الأسرة معاناة مهسا (22 عاماً) من أي مشاكل في القلب.

وخلعت نساء الحجاب، وأشعلن النار فيه أثناء الاحتجاجات التي تعد واحدة من أجرأ الانتفاضات الشعبية منذ ثورة 1979، وضربة رمزية للنظام الذي سعى إلى فرض قواعد الزيّ المحافِظة على النساء في الأماكن العامة.

وقال هنري روما، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز بحثي، «صحيح أن الخلافة دائماً في خلفية السياسة الإيرانية، لكنني أعتقد أن التركيز الشديد على الحجاب، الذي بدأ جدياً هذا الصيف، يمثل انعكاساً لتوحيد قوى المتشددين».

ويعد التطبيق المتشدد لارتداء الحجاب في عهد رئيسي نهاية ليس فقط مع عهد روحاني، ولكن أيضاً مع رئاسة محمود أحمدي نجاد الذي اشتهر بتشدده في قضايا كثيرة، لكنه قاوم الفرض الصارم لقواعد الزيّ.

وقال كورنيليوس أديبهر، من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «خامنئي يستعد. إنه يريد ترك إرث، ويجب أن يكون إرثه داعماً للجمهورية الإسلامية، وهو ما يترجم إلى تقوية نسيجها الداخلي».

وجعلت الاحتجاجات بعض المسؤولين يثيرون تساؤلات حول سياسة الالتزام بوضع الحجاب. ولكن من اللافت الانتباه إلى أن علي لاريجاني، مستشار خامنئي، تساءل عما إذا كان يجب على الشرطة فرض الالتزام بالحجاب أصلاً. لكن المتشددين يتمسكون بمواقفهم.

واتهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، القائد السابق بـ«الحرس الثوري»، المحتجين بتقديم «مشاهد بشعة» باسم حقوق المرأة، قائلاً إن المحتجين يرون «الحرية في عري وعدم حياء المرأة».

وقال كسرى إعرابي، من مبادرة برنامج إيران في معهد توني بلير، إنه من المتوقع أن يكون لـ«الحرس الثوري» دور كبير في اختيار الخليفة؛ لأن المرشد التالي سيعتمد بشكل أكبر على دعم الحرس في مواجهة المعارضة المناهضة للحكومة.

* «رئيسي اغرب عن وجهنا»

من المرجح أن يلعب «الحرس الثوري» دوراً رئيسياً إذا قررت إيران القمع الشامل للاحتجاجات التي قتل فيها بالفعل أكثر من 200 شخص، وفقاً لجماعات حقوقية.

لكن ثلاثة محللين ومسؤولا قالوا لـ«رويترز» في سبتمبر (أيلول)، إن قضية الخلافة أضافت تعقيداً في تفكير القيادة بشأن مدى القمع الذي يتعين اتباعه لأن بداية الاحتجاجات تزامنت مع شائعات عن اعتلال صحة خامنئي.

وانشغلت المؤسسة الحاكمة -المتمثلة في نظام يجمع بين سلطة دينية ورئيس منتخب وبرلمان- بالمناورات المرتبطة بالخلافة حتى في الوقت الذي توازن فيه السياسة الأمنية.

وقال المحللون والمسؤول، في سبتمبر (أيلول)، إن بعض المصادر المطلعة تخشى أن يؤدي استخدام المزيد من القوة إلى كشف الانقسامات داخل صفوفها وإذكاء المزيد من الاحتجاجات، وهو أمر قد لا يتحمله مثل هذا الوقت الحساس.

وعبر المحتجون عن غضبهم أمام رئيسي نفسه أثناء زيارته لجامعة بطهران هذا الشهر، حين هتفت الطالبات قائلات: «رئيسي اغرب عن وجهنا»، و«الملالي اغربوا عن وجهنا».

وفي تكرار لتصريحات خامنئي، دأب رئيسي على إلقاء اللوم على الغرب في الاحتجاجات، واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن بإشاعة «الفوضى والإرهاب والدمار»، واستشهد بوصف الخميني للولايات المتحدة بأنها «الشيطان الأكبر».

وفي عهد رئيسي، توقفت المحادثات غير المباشرة التي استمرت شهوراً بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ويقول الجانبان إنه يتعين على طهران وواشنطن اتخاذ قرارات سياسية لتسوية القضايا المتبقية.

وما زالت العقوبات المفروضة على النفط الإيراني تضغط على الاقتصاد الإيراني، مما جعل العملة تنخفض إلى مستويات قياسية.

وقال مائير جاودانفر، المحاضر في الشأن الإيراني في جامعة ريتشمان في إسرائيل: «رئيسي يتخذ مثل هذا الموقف المتطرف بشأن حقوق المرأة لأنه يعلم أن هذا ما يريده خامنئي». ومضى يقول: «السير على نهج خامنئي في موقفه من قضية المرأة سيبقيه في السباق لخلافة خامنئي».

الشرق الأوسط