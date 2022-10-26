العراق.. السوداني يطلب من البرلمان جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة

طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، عقد جلسة برلمان، الخميس المقبل، لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية للتصويت، وفق كتاب رسمي حصلت “الحرة” على نسخة منه، الثلاثاء.

ويشير الكتاب المعنون إلى رئاسة البرلمان إلى أن السوداني أرسل منهاجه الوزاري (البرنامج الحكومي) إلى رئاسة مجلس النواب، لكنه لم يرسل بعد، كما يبدو، أسماء أعضاء حكومته المقترحين حتى الآن.

وفي حالة التصويت على السوداني وحكومته، ستنتهي رسميا مهام الحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها حاليا، مصطفى الكاظمي، بعد عام من الانتخابات المبكرة، وثلاث أعوام من بداية التظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي.

وتم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في الثالث عشر من أكتوبر الحالي، بعد صراعات مريرة تطورت إلى اشتباكات بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة، وتأخير أدى إلى انسداد سياسي عميق في البلاد.

الحره