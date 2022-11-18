هل يمتد “السخط على العمائم” من إيران إلى العراق؟

مع استمرار الاحتجاجات التي تعم المحافظات الإيرانية ودخولها الشهر الثالث، يتصاعد الحديث حول احتمال استنساخ التجربة الإيرانية والتأثر بها من قبل الدول التي تحظى طهران بنفوذ واسع فيها مثل العراق، وإمكان أن يؤدي ما يجري في إيران إلى تحفيز العراقيين على الخروج في احتجاجات واسعة كما حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وقد تسهم احتجاجات إيران والضغوط الدولية الكبيرة على إثرها في إضعاف سطوة طهران وتأثيرها في الداخل العراقي إلى حد ما، والذي ربما يعيد تشكيل احتمالات اندلاع احتجاجات جديدة.

وتتباين وجهات النظر في هذا الشأن، ففي حين يرى مراقبون أن ما يجري على الساحة الإيرانية سيقلل فاعليتها في العراق، يعتقد آخرون أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يعتمد على سياسة تصدير أزماته إلى الخارج في مسعى لتخفيف الضغط عليه، وهو ما يعززه القصف الأخير الذي قام به الحرس الثوري الإيراني على مواقع في إقليم كردستان العراق.

استشعار للأخطار

وبالتوازي مع هذا المشهد تتزايد التساؤلات حول إمكان أن يمتد “السخط على العمائم” إلى العراق ، خصوصاً مع تحميل العراقيين للأحزاب الإسلامية الموالية لإيران مسؤولية الكوارث التي حلت بالبلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003 وحتى الآن.

ويبدو أن استشعار أخطار تمدد موجة “استهداف العمائم” إلى العراق من قبل التيارات الموالية لإيران كان باكراً، إذ قامت منصات على صلة بتلك التيارات بحملة مضادة على وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت الحملة وسوماً عدة من بينها “العمامة تمثلني” إضافة إلى مشاهد مصورة لشبان يقبلون عمائم رجال دين.

وتعطي تلك الحملات انطباعاً عن حجم المخاوف التي تعيشها تلك التيارات الموالية لإيران، إذ إنها تأتي في وقت لم تسجل فيه أية حالات مشابهة في العراق.

ولا يستبعد العديد من المراقبين احتمال انتقال حمى الاحتجاجات الإيرانية إلى العراق بـ “تمظهرات مختلفة تؤدي الغرض نفس”، من خلال التعبير بشكل واضح عن رفض الإسلام السياسي كعنوان يتصدى لقيادة البلاد.

وبعد غياب دام طويلاً عن المشهد السياسي عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتعليق على الاحتجاجات الإيرانية وتحديداً ما يتعلق بـ “إسقاط العمائم” التي باتت إحدى وسائل الاحتجاج في الداخل الإيراني على حكم الخامنئي ورجال الدين للبلاد.