روسيا وإيران وتركيا والصين: تبدل في ثوابت الجيوبوليتيك

الجغرافيا أهم عنصر في القوة الوطنية”، كما قال هانز مورغنثاو أبو الواقعية في العلاقات الدولية”. في هذا الإطار يحدد هال براندز وجون لويس غاديس في “فورين أفيرز” معادلة مهمة “الجغرافيا تحمي أميركا، وتقلق جيران الصين”. لماذا؟ لأن أميركا محمية بالمحيطين الأطلسي والهادئ، بحيث لا جيران يخشون من هيمنتها وطموحاتها. أما الصين، فإن جيرانها في الجغرافيا البرية حولها يتخوفون دوماً من توسيع نفوذها.

لكن الواقع أن الولايات المتحدة ليست بلا جيران في البر هي كندا والمكسيك وبقية الدول في أميركا اللاتينية التي اعتبرتها واشنطن “حديقة خلفية” لها منذ “مبدأ مونرو”. والواقع أيضاً أن الجغرافيا هي العنصر المهم الثابت في الجيوبوليتيك بالنسبة إلى كل بلد، إلى جانب ثوابت أخرى قابلة أحياناً للتأثر بمتغيرات لأسباب أبرزها عاملان، الأول تغيير نظام الحكم بما يقود إلى مفاهيم جديدة للمصالح الوطنية الحيوية، والأخير تبدل الظروف بما يقود أي دولة إلى الانتقال من العداء الدائم إلى التعاون المستجد والعكس. وأحدث الأمثلة أمامنا ما حصل ويحصل بين روسيا وكل من إيران وتركيا والصين، ذلك أن إيران أيام الشاه كانت في خانة العدو للاتحاد السوفياتي بصفتها رأس حربة الغرب في الشرق الأوسط. وحين جاء الإمام الخميني إلى السلطة بعد إسقاط الشاه رفع شعار “لا شرق ولا غرب”. وفي الرسالة الأولى التي بعث بها إلى آخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف دعاه الى”الدخول في الإسلام” لتحسين العلاقات بين البلدين. وكان ذلك شرطاً مستحيلاً بالنسبة إلى ماركسي أراد إنقاذ نظامه من الوهن الداخلي عبر “البريسترويكا والغلاسنوست”.

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ثم صعود الرئيس فلاديمير بوتين جرى تبدل في حسابات الطرفين. طهران قررت الانفتاح على “الشرق” لمواجهة الضغوط الأميركية وللمساعدة في بناء مفاعلات نووية للاستخدام السلمي. ثم لجأت إلى موسكو طالبة دعمها في مواجهة اعتراف الوزير سيرغي لافروف باحتمال “سقوط دمشق خلال أسبوعين” أمام المعارضين، وكان التدخل العسكري الروسي الذي عدل موازين القوى وأحدث تحولات في الشرق الأوسط. وحين بدت روسيا محشورة في حرب أوكرانيا، فإنها، وهي القوة الكبرى، طلبت دعماً من طهران بالطائرات المسيّرة التي أسهمت في تدمير البنية التحتية بأوكرانيا البلد الذي تظلمه الجغرافيا بسبب جيرته لموسكو، فضلاً عن إمكان تزويد الأخيرة لطهران بأسلحة حديثة.

تركيا من أيام السلطنة العثمانية والإمبراطورية القيصرية الروسية في عداء وصراع وحروب. وأيام الجمهورية التركية والاتحاد السوفياتي كانت أنقرة العضو في حلف “الناتو” رأس حربة في مواجهة النظام الشيوعي. اليوم تتقارب روسيا وتركيا، بحيث يشتري أردوغان صواريخ “أس 400” خلافاً لأنظمة “الناتو” ويلعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، والممر الذي يتم عبره تصدير الحبوب الأوكرانية، والمركز المقترح لإرسال الغاز الروسي إلى أوروبا.

في بدايات الصين الشيوعية كانت علاقات الزعيم ماو تسي تونغ مع ستالين علاقات “رفاقية” إلى حد أن ماو تدخل عسكرياً في حرب كوريا ضد أميركا بناء على رسالة من ستالين. ثم ساءت العلاقات مع خلفاء ستالين إلى درجة العداء الأيديولوجي والسياسي بين البلدين. ومن العداء واللااعتراف الأميركي بالصين الشعبية انتقل البلدان أيام نيكسون وماو إلى تحالف ضد الاتحاد السوفياتي الذي هاجم القوات الصينية عبر نهر ميسوري. اليوم يعلن الرئيس شي جينبينغ والرئيس بوتين “شراكة بلا حدود” بعدما تبدلت الحسابات الجيوسياسية والاستراتيجية في الصراع مع أميركا.

ولا أحد يعرف كيف تتطور الأمور، سواء بالعودة للماضي أو بتمتين التعاون في المستقبل. لكن العميد السابق لـ”معهد العلوم السياسية في باريس” برتران بديع يصف هذه التفاهمات بأنها نوع من “التوافق المنقلب”. فما رآه أردوغان وبوتين هو “لحظة تأسيسية لدبلوماسية شديدة السيولة يغلب عليها التواطؤ الظرفي”. والانسجام ليس كاملاً بين زعيمين يتواجهان في القوقاز وسوريا وليبيا، وإن تعاونا في مجالات عدة. والصين في موقف دقيق لافت من حرب روسيا على أوكرانيا. وأهداف روسيا وإيران في سوريا والعراق ولبنان وبقية الشرق الأوسط ليست متطابقة، بل إن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يتحدث عن طرفين في إيران “واحد يريد تطوير العلاقات مع روسيا، وآخر كثير الحذر”. ولا شيء، بصرف النظر عن خطاب القيم والمثل، يتقدم على حسابات المصالح الحيوية والأمن القومي.

اندبندت عربي