حرب تصريحات بين إردوغان وكليتشدار أوغلو قبل ساعات من «جولة الإعادة»

اشتعلت حرب التصريحات بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، قبل ساعات من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تركيا الأحد.

ورداً على اتهامه له بـ«السير مع الإرهابيين» وتلقي الدعم من قيادات حزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً، في جبال قنديل بشمال العراق، تحدى كليتشدار أوغلو، إردوغان، ودعاه إلى مناظرته على شاشة التلفزيون الرسمي التركي. في المقابل، قال إردوغان: «مشكلتك أنك تريد أن تصبح مشهوراً فقط». وأضاف، أمام تجمع نسوي في إسطنبول الجمعة، إن «شعبي لا يصوت لمن يسعى بكل الطرق إلى إطلاق سراح إرهابي مثل صلاح الدين دميرطاش»، في إشارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد والسجين منذ أكثر من 6 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

هجوم حاد

دعا إردوغان المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، كما حذر تنظيمات حزب العدالة والتنمية الحاكم من التراخي. كما شدّد على أهمية القرار الذي سيتخذه المواطنون في جولة الإعادة من أجل مستقبل بلادهم وأطفالهم.

وفي مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس – الجمعة، هاجم إردوغان منافسه على الرئاسة، فقال إن «كليتشدار أوغلو قال في بيانه الانتخابي إننا نجري محادثات مع منظمات إرهابية (العمال الكردستاني)»، وتابع: «إذا لم تستطع إثبات ذلك، فأنت كاذب وجبان. لقد كلفنا الجيش التركي بإطلاق النار عليهم في مخابئهم وليس الاجتماع معهم». وأضاف: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، فهذا يعني فوز التنظيمات الإرهابية. جميع التنظيمات الإرهابية يتمنون خسارة إردوغان في الجولة الثانية. المعارضة تقوم بحملة انتخابية سامة وسلبية. لا يستخدمون إلا شعارات تخوف الناس وتبث اليأس في القلوب».

وسبق أن خاضت حكومة إردوغان مفاوضات لحل المشكلة الكردية في تركيا، إلا أن إردوغان أعلن عام 2015، وقف المفاوضات بعد لقاءات متعددة في قصر «دولمه بهشة» بإسطنبول مع شخصيات كردية، قائلاً إن «تركيا ليست بها مشكلة كردية». ولاحقاً، سمحت السلطات لمحمد أوجلان، شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بالظهور والحديث على شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما انتقدته المعارضة بشدة.

وكان إردوغان قد بث خلال تجمع كبير في إسطنبول في 7 مايو (أيار) الحالي، قبل أسبوع من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة مقطع فيديو قصيراً يظهر، على حد زعمه، كليتشدار أوغلو، يسير يداً بيد مع قيادات حزب العمال الكردستاني. لكن إردوغان اعترف علناً، الاثنين الماضي، بأن الفيديو كان مزيفاً، وتم تركيبه بطريقة المونتاج. وكرر في الوقت نفسه، أن هذا لا ينفي أن كليتشدار أوغلو تلقى الدعم من قيادات العمال الكردستاني.

وأعلن جلال تشيليك، محامي كليتشدار أوغلو، إقامة دعوى قضائية ضد إردوغان بعد اعترافه بـ«فبركة» الفيديو. وطالب بتعويض بمبلغ مليون ليرة تركية، سيتم تخصيصه لعائلات ضحايا شهداء العمليات الإرهابية والإنفاق على تعليم أبنائهم. وتحدّى كليتشدار أوغلو، إردوغان، الجمعة، مجدداً عبر «تويتر». وقال: «إذا كان لديك شريط حقيقي لمثل هذا الاجتماع مع قيادات جبال قنديل، غير ملفق وممنتج، فانشره. لكن إذا لم تتمكن من نشره، فأنت (…) جبان». كما وجّه كليتشدار أوغلو دعوة للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، قائلاً: «ليأتِ من يحبون وطنهم إلى صناديق الاقتراع».

دعم جديد لمرشح المعارضة

قبل أقل من 48 ساعة على جولة الإعادة، أعلن «منبر التضامن القومي» دعمه لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، عقب اجتماع رئيس المنتدى يشار أوكيان مع رئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ. وكان كليتشدار أوغلو حصل على دعم أوزداغ وحزبه، إلى جانب حزب «العدالة» القومي، وهما أكبر حزبين في تحالف «أتا» (الأجداد) السابق، الذي رشح سنان أوغان في الانتخابات الرئاسية وحصل على 5.17 في المائة من الأصوات، ثم أعلن دعمه لإردوغان.

كما جدّد حزبا الشعوب الديمقراطية واليسار الأخضر الكرديان دعمهما كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة. وأعلنا ذلك الخميس، مؤكدين أن إردوغان لا يمكن أن يكون خياراً لهما أبداً. والحزبان هما أكبر أحزاب تحالف «العمل والحرية»، الذي يؤيد كليتشدار أوغلو.

ورداً على الجدل الذي تصاعد بسبب الاتفاق بين كليتشدار أوغلو وأوزداغ، قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية، بروين بولدان، في مؤتمر صحافي مع قياديي ونواب حزب اليسار الأخضر، والسياسي الكردي البارز أحمد تورك، في ديار بكر، الجمعة: «نحن لا نتوقف أبداً أمام خطاب أوزداغ العنصري الفاشي ضد الأكراد، ما هو أساسي بالنسبة لنا الوعود التي قطعها كليتشدار أوغلو للمجتمع». وأضافت أن أوزداغ وسنان أوغان قاما بخطوة بين تحالفين (تحالف الشعب وتحالف الأمة) عبر كثير من الألعاب للدخول في التحالفين. «لهذا السبب لا نهتم بما يقولانه». وأشارت إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي أجريت في 14 مايو لم تجرِ في بيئة ديمقراطية أو في ظل ظروف متكافئة، مؤكدة أن جولة إعادة الانتخابات الرئاسية مفترق طرق تاريخي. ودعت الناخبين إلى التوجه إلى الصناديق بكثافة أكثر من الجولة الأولى.

في غضون ذلك، أعلن حزب «البلد» الذي يرأسه المرشح الرئاسي المنسحب محرم إينجه وقوفه على الحياد، وعدم دعم إردوغان أو كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.

الشرق الأوسط