“بلومبيرغ”: الأغنياء أكثر اهتماماً بالشرق الأوسط والبنوك الكبرى تتهافت على إدارة الثروات

تصبح منطقة الشرق الأوسط على نحو متزايد أكثر استقطاباً لأصحاب الثروات، وهذا ما يدفع بالمصارف العالمية العملاقة إلى تعزيز حضورها بتعيين خبراء كبار في مجال إدارة الثروات. هذه خلاصة تقرير أوردته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية الخميس. فماذا جاء فيه؟

فبالرغم من المخاطر المستجدة التي يمليها العدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة، والمجابهات الحاصلة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، عيّنت المجموعة الأميركية العملاقة “غولدمان ساكس غروب” Goldman Sachs Group Inc ثلاثة من مصرفيي “كريدي سويس” Credit Suisse، في إطار تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت على نحو متزايد وجهة لأغنياء العالم.

وبذلك، ينضم فهد الإبراهيم إلى المجموعة التي تتخذ “وول ستريت” مقراً، من أجل التركيز على الكويت، بعدما عمل سابقاً كمدير إداري في قطاع العملاء الاستراتيجيين للبنك السويسري متخصصاً في التعامل مع أغنى عملائه، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

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المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأن التفاصيل ليست علنية حتى الآن، أفاد شبكة “بلومبيرغ” بأن مستشارَي الثروات آرفيند جولاتي وأنطوني الحاج سينضمان إلى الإبراهيم، وسيكون مقرهم جميعاً في دبي.

ورفض ممثلو “غولدمان” و”كريدي سويس” التعليق على هذه المعلومات، كما لم يرد الإبراهيم وجولاتي والحاج فوراً على طلب التعليق.

وتبرز منطقة الشرق الأوسط بسرعة كواحدة من ساحات المنافسة الرئيسية في العالم لمديري الثروات العالمية، حيث من المتوقع أن تجتذب الإمارات وحدها 4500 مليونير جديد هذا العام، وفقاً لشركة “هينلي أند بارتنرز” الاستشارية.

ويُعد “جيه بي مورغان تشايس وشركاه” و”دويتشه بنك إيه جي” من بين المصارف الكبرى التي تستهدف المنطقة من أجل تحقيق النمو مستقبلاً.

ويطارد العديد من البنوك العالمية مصرفيي “كريدي سويس”، حيث تنفذ مجموعة “يو بي إس غروب إيه جي” UBS Group AG واحدة من أكبر عمليات الاندماج في قطاع التمويل العالمي بعد موافقتها هذا العام على الاستحواذ على منافسها الذي تطاحنت معه على مدى عقود.

وأصبح “كريدي سويس” واحداً من القوى الكبرى في الشرق الأوسط تحت قيادة برونو ضاهر، الرئيس السابق لتلك المنطقة، الذي كان يتمتع بأسلوب إداري كان بمثابة الشخص الذي يتحمل المسؤولية أو اللوم نيابة عن بعض الموظفين الآخرين.

كذلك، عيّنت المجموعة القابضة “إتش إس بي سي هولدينغز” HSBC Holdings Plc ستة مصرفيين خاصين من “كريدي سويس” الشهر الماضي، بما في ذلك علاء الدين الهنغري رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما قال “دويتشه بنك” في سبتمبر/أيلول المنصرم إنه أضاف مجموعة من 10 مديري ثروات من سويسرا.

ونقل “غولدمان ساكس” العام الماضي مصرفيين من القطاع الخاص إلى دبي بعد إضافة عدد منهم في مجالات، مثل إدارة الأصول والتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويتناقض هذا التوسّع مع تحركات “غولدمان” في أماكن أخرى. فقد ألغى آلاف المراكز في جميع أنحاء العالم، حيث واجه تراجعاً طويلاً في الخدمات المصرفية الاستثمارية وسط مناخ اقتصادي كلي أكثر تشدداً.

العربي الجديد