هوامش قمة البحرين

لا يمكنني أن أتجاهل المصادفة ولا التاريخ. منذ 60 عاماً على وجه الضبط، جئت إلى البحرين صحافياً مع وفد الجامعة العربية وأمينها العام عبد الخالق حسونة، ومساعده سيد نوفل، ومعهما وفد خليجي من السعودية والعراق والكويت.

لم تكن معظم بلدان الخليج قد استقلت بعد، ولا انضمت إلى الجامعة. وكانت البحرين أصغر دول هذا الساحل، يأتي إليها الخليجيون الآخرون للدراسة، أو للتجارة، في أوقات العطلة. وكانت في تواضعها وبساطتها، تشبه إلى حد بعيد أميرها الطيب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وكان هذا الرجل بأسلوبه في التعامل مع الناس، يضاعف حجم الجزيرة، مساحة وسكاناً.

في اليوم الأول لوصول الوفد دعي الجميع إلى مائدة المضيف. وجلس الحاضرون إلى طاولة واحدة. وأدهشني أن السائقين الذين كانوا يتنقلون بنا في النهار، كانوا الآن يجلسون إلى جانبنا، وإلى الطاولة نفسها التي يترأسها الأمير.

لم تكن المنطقة قد دخلت زمن الخوف الكبير بعد. وكان الجميع لا يزالون يتطلعون إلى الأمام، وليس حولهم، ومن أمامهم، ومن ورائهم. طبعاً كان شاه إيران يرخي بظله على الجزيرة الهانئة، ويعتبرها جزءاً من إيران، ويعيّن لها نائبين في البرلمان الإيراني. كما كان يطلب (أيضاً في الظل) الاطلاع مسبقاً على القرارات الرئيسية في جميع بلدان الجوار. في قمة الدار البيضاء، عام 1987 ذهبت مع الزميل عثمان العمير للسلام على الشيخ عيسى في الفيلا المخصصة له. وسألته ماذا تفعل البحرين في هذا الجو العاصف؟ فقال: «رحم الله امرأ عرف قدر نفسه».

كانت البحرين دولة بلا نفط، وبالتالي بلا جاليات كبيرة، أو مشاريع ضخمة. لكنها بحثت في السعودية عبر الحدود عن توسع اقتصادي، وعن شراكة أمنية طبيعية. وعندما بدأت إيران سياسة التحريض وحرّكت تظاهرات «الدوائر»، رأى العالم الدولة الصغيرة ترد على المواجهة بالمواجهة. كان الشيخ عيسى متواضعاً، لكنه عارف أكثر من سواه بأوضاع المنطقة وميزان القوى والطموحات، الخفية والمعلنة. وإذ غاب مبكراً، ترك لولي عهده، الشيخ حمد، سلسلة من التحديات في عالم عربي تتنازعه المخاوف والتجاذبات وأسئلة المصير. لا تزال البحرين أصغر بلدان العرب، وبلا ثروة نفطية تذكر، لكنها بنت اقتصاداً حديثاً سليماً، ووسعت مساحتها بردم البحر الذي كان «يدخل البيوت»، كما فعل الهولنديون من قبل. وتجاوزت أزمات وجودية حادة، خصوصاً في الوضع الأهلي. كانت نموذج الدولة المحاطة بالمخاوف والقلق، لكنها دافعت عن استقلالها وحقوقها دون التخلي عن بوصة واحدة من سيادتها.