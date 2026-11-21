معمر فيصل خولي

على الرغم من أزمة الحجاب التي طرأت على العلاقات التركية الأذربيجانية، وما رافقها من توتر في علاقة الدولتين، وغياب الرئيس الأذربيجاني الهام علييف عن قمة الثالثة عشرة ل” منظمة الدول التركية ” في أنقرة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم ينظر إلى ذلك الغياب على أنه استخفاف بشخصه من قبل علييف، بل قابل الغياب بالحضور حينما كان من ضمن المشاركين في احتفالية يوم النصر الأذربيجاني في إقليم قره باغ بمدينة شوشه.

وقال إردوغان، في أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره الأذربيجاني : ” إن محاولات إضعاف علاقات الأخوة بين تركيا وأذربيجان، التي تعززت بـ«إعلان شوشة» عام 2021، لم تنجح في الماضي، ولن تنجح مستقبلاً، وأن الوحدة بين البلدين ستدوم إلى الأبد، وأن الأخوة بين تركيا وأذربيجان تتجاوز بكثير مجرد اللغة والتاريخ والثقافة المشتركة”.

بدوره، عبَّر علييف عن ” امتنانه العميق لوجود الرئيس إردوغان إلى جانبهم في يوم النصر، لافتاً إلى وقوف إردوغان والشعب التركي الشقيق إلى جانب أذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ الثانية في 2020، قائلاً: «إن البيان الذي أدلى به إردوغان في الساعات الأولى من الحرب، والمكالمة الهاتفية التي أجراها معه، أظهرا للعالم أجمع أن تركيا الشقيقة تقف إلى جانب أذربيجان. وقد منحنا بيانه مزيداً من القوة والمعنويات المرتفعة”.

.تعود العلاقات التركية الأذربيجانية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٩١م، وبرزت أذربيجان كدولة بعد ذلك التفكك، ونظرا لصراعها التاريخيّ مع ارمينيا ورغبتها في الابتعاد عن النفوذ الإيراني والروسي، توجهت باكو في اتجاه أنقرة، فقد ساهمت الروابط التاريخية والثقافية واللغوية بين الدولتين، والتعاون الاقتصادي والعسكري والأمني الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجة.

بناء على ذلك جاءت زيارة الرئيس أردوغان إلى أذربيجان من في هذا التوقيت أجل تبديد التوتر بين الدولتين على خلفية القرار الأذربيجاني في فرض قيوداً على ارتداء الحجاب في المدارس، ولمنع تأثير القرار على علاقة الدولتين الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية الوثيقة.

فمنطق رجل الدولة الذي يضع مصالح دولته فوق كل اعتبار هو الذي حضر لدى أردوغان في تلك المشاركة، وهنا منطق الدولة مرتبط ارتباط مباشر بمكانة أذربيجان في الاستراتيجة التركية لاسيما في مجالات الطاقة والأمن وعلاقات أذربيجان الإقليمية وخاصة مع إسرائيل. فمشاركة اردوغان في هذه الاحتفالية وفي هذا الظرف الإقليمي الصعب من أجل التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تركيا بأذربيجان ذات البعد اللغوي والثقافي، وقوة العلاقات الثنائية التي انعكست وستنعكس في المستقبل على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.