كورونا.. الصين تقاوم الضغوط وميركل ترى الوباء في بدايته ورئيس طاجيكستان يدعو للإفطار برمضان

زادت الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين على خلفية نشأة فيروس كورونا المستجد في أراضيها. كما تقود أستراليا حراكا لفتح تحقيق دولي للكشف عن أصل الفيروس، وهو ما رفضته بكين.

في غضون ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم 2.64 مليون حالة، بينما سجلت حتى الساعة أكثر من 184 ألف وفاة، و719 ألف حالة شفاء، وفقا للإحصاءات المجمعة التي تنشرها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين بفتح مختبراتها للتفتيش، معربا عن قلقه بشأن إجراءات تأمين تلك المختبرات.

ورفض بومبيو استبعاد فرضية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأصلية للوباء العالمي، وهو احتمال تنفيه بكين بشدة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء “عليكم أن تتذكروا أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين.. هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها.. ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات”. وأضاف “من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة”.

تفتيش دولي

وأورد بومبيو مثال المنشآت النووية، مشيرا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة.

كما أشار إلى أن الصين لم تطلع العالم على نموذج من الفيروس المكتشف في بادئ الأمر، والمعروف علميا باسم فيروس “سارس-كوف-2”.

وقال الوزير الأميركي “ما زلنا لا نملك نموذجا من الفيروس، ولم يتمكن العالم من الوصول إلى المرافق أو المواقع الأخرى التي ربما نشأ فيها هذا الفيروس أصلا داخل ووهان”.

وذكر أن بكين لم تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناسب، وتأخرت في إعلان انتقاله بين البشر “لمدة شهر، حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين”.

وظهر الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، حيث قال علماء صينيون إنهم يشتبهون في نشأته في سوق لبيع اللحوم بمدينة ووهان تُذبح فيه حيوانات برية.

ولكن الأمر أثار شكوكا بسبب وجود السوق قرب مختبر فيروسات يخضع لحراسة مشددة. وردد كبار المسؤولين الأميركيين في تصريحات رسمية ما كان في البداية مجرد جزء من نظرية مؤامرة على الإنترنت.

وقال الوزير بومبيو في بيان إن بلاده طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

وجاء في البيان أنه “نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني للأبد”.

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ للصحفيين اليوم الخميس إن بلاده ليس لديها أسواق للحوم الطازجة للحيوانات البرية.

الحملة الأسترالية

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إنه ينبغي أن يتعاون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق مستقل بشأن انتشار فيروس كورونا.

وأضاف موريسون للصحفيين “حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فالمفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك”.

وتابع “نود أن يكون العالم أكثر أمانا فيما يتعلق بالفيروسات.. وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى -سواء أكانت الصين أو غيرها- ذلك الهدف”.

وردت الخارجية الصينية اليوم بالقول إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل “مناورة سياسية”، ودعتها إلى وقف “انحيازها الفكري”.

وأضافت الوزارة أن الصين ستتبرع بـ30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمساندة المعركة العالمية ضد فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد تحدث أمس مع عدد من زعماء العالم -بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- لحشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد. وفي تصعيد لدعوته، طالب موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.

العدوى تتراجع بأميركا

وفي الولايات المتحدة أحصت جامعة جونز هوبكنز مساء أمس الأربعاء 1738 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير مقارنة بالـ24 ساعة السابقة التي سجلت فيها 2751 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 46.5 ألفا، في حين سُجلت أكثر من 41 ألف إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى نحو 840 ألفا.

وبالإضافة إلى الإصابات بين البشر، سُجلت في الولايات المتحدة أولى الإصابات بالفيروس بين الحيوانات، حيث تم الكشف عن إصابة قطّين في ولاية نيويورك، ويُعتقد أن العدوى انتقلت إليهما من السكان.

وقبل ساعات من الإعلان عن تراجع عدد الوفيات بنحو ألف حالة وفاة، قال الرئيس ترامب إن بلاده بدأت في إعادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرعاية الخاصة ستستمر، ولا سيما لكبار السن.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض بمناسبة اليوم العالمي للأرض، أنه سيعاد فتح المتنزهات الحكومية بعد إغلاقها بسبب تفشي الفيروس.

تذبذب في أوروبا

وتشهد دول أوروبية -في مقدمتها إيطاليا وفرنسا- انخفاضا في أعداد الوفيات والإصابات، كما تتراجع أعداد المرضى بالفيروس في أقسام العناية المركزة، وفق تأكيدات السلطات الصحية في هذه البلدان.

غير أن ألمانيا سجلت تسارعا نسبيا في وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد بمقدار 2352 حالة، ليزيد العدد الإجمالي عن 148 ألف إصابة.

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وارتفع عدد وفيات الفيروس بواقع 215 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.

ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن بلادها لا تزال في بداية الوباء، وسيتعين عليها التعايش معه لفترة طويلة.

وقالت في خطاب أمام مجلس النواب (بوندستاغ) “لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، بل ما زلنا في البداية”. غير أنها رأت أن بلادها كسبت بعض الوقت الذي استغل جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

طاجيكستان.. دعوة للإفطار برمضان

دعا رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان المزارعين في بلاده إلى الإفطار في شهر رمضان ثم قضاء الصوم في فترة لاحقة، بدعوى الحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم أثناء تفشي وباء كورونا.

وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس، قال الرئيس علي رحمن “أدعو كل من يعملون في الحقول.. باسم صحتهم وعائلاتهم، ولضمان مصلحة أسرهم، إلى استغلال هذه الرخصة الشرعية وقضاء الصوم في وقت أكثر ملاءمة”.

ولم تسجل طاجيكستان أي إصابات بفيروس كورونا، لكنها أغلقت الحدود واتخذت إجراءات أخرى لمنع انتشار الفيروس، منها إغلاق المساجد.

مصر.. سلطات إضافية للسيسي

وافق مجلس النواب المصري أمس الأربعاء على إدخال تعديلات على قوانين الطوارئ تعطي سلطات إضافية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقضاء العسكري.

وتسمح التعديلات بفرض مجموعة من الإجراءات التي يجري تطبيق بعضها بالفعل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومن بينها تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجمعات العامة والخاصة، وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي، وحظر تصدير بضائع ومواد معينة، وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

كما تسمح هذه السلطات الاستثنائية بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العام لفترة محددة، وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.

وتمدد السلطة المصرية كل ثلاثة أشهر حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ العام 2017 بدعوة مكافحة الإرهاب عقب تفجير كنيستين.

المصدر : الجزيرة + وكالات