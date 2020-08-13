القيادة الأميركية الوسطى: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

قالت القيادة الأميركية الوسطى إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية.

وأضافت القيادة في تغريدة على حسابها في تويتر إن السفينة تدعى “ويلا” دون أن تتحدث عن هويتها، ونشرت تسجيلا مصورا لعملية الاستيلاء.

وتشكل المياه في المنطقة ساحة توتر بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما مع اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ففي أبريل/نيسان الماضي قالت واشنطن إن زوارق إيرانية اقتربت بشكل خطير ولمسافة أمتار فقط من سفن حربية أميركية شمالي الخليج، واعتبرت ذلك استفزازا.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها بأن البحرية الأميركية ستستخدم القوة مباشرة في حال تعرضت السفن الأميركية مجددا لما تصفه واشنطن بالتحرش من قبل زوارق الحرس الثوري الإيراني.

وردت طهران على لسان وزير دفاعها اللواء أمير حاتمي بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له الأراضي الإيرانية في المستقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اغتالت مطلع العام الجاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، وتوعدت طهران بأن قتله سيتبعه ما سمته انتقاما إستراتيجيا يُنهي الوجود الأميركي في المنطقة، بينما هدد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران.

المصدر : الجزيرة