العراق يخفض صادراته ويضخ دون هدف «أوبك+»

تفيد بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط تراجعت منذ بداية أغسطس/آب الجاري، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في «أوبك» يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة وحلفاؤها في مجموعة «أوبك+».

فقد تراجعت صادرات جنوب العراق إلى 2.63 مليون برميل يومياً حتى 25 أغسطس/آب، حسب متوسط أرقام من «بترو-لوجيستِكس»، التي ترصد شحنات الناقلات، وبيانات «رفينيتيف أيكون».

يقل ذاك 40 ألف برميل يوميا عن رقم يوليو/تموز الرسمي لصادرات الجنوب والبالغ 2.67 مليون برميل يومياً.

وبدأت «أوبك+» منذ بداية الشهر الجاري تقليص خفض غير مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

لكن العراق مازال يقلص الإنتاج بعد التزام غير كامل بالاتفاق في الأشهر السابقة.

وقال دانييل غربر، المدير التنفيذي لدى «بترو-لوجيستِكس» أن «العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام.»

وقدّر صادرات الجنوب عند 2.6 مليون برميل يوميا منذ مطلع أغسطس/آب، ما يقل 100 ألف برميل يوميا عن تقييمه لشحنات يوليو/تموز. وتابع «ولكن، مازال عليهم تطبيق المزيد من التخفيضات الكبيرة للتعويض عن تخمة معروضهم في الأشهر السابقة.»

وكان العراق قال في السابع من أغسطس/آب أنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول تعويضاً عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت بغداد في بعض الأحيان عضو «أوبك» الأقل التزاما باتفاقات «أوبك+»السابقة. والجنوب هو منفذ التصدير الرئيسي للخام العراقي. وتراجعت صادرات نفط شمال العراق قليلا في أغسطس/آب إلى حوالي 400 ألف برميل يومياً، حسب بيانات الناقلات ومصدر في القطاع.

وإجمالا، انخفضت صادرات العراق 80 ألف برميل يومياً حتى 25 أغسطس/آب، بناء على متوسط لجميع التقديرات المتاحة حتى الآن. وفي يوليو/تموز، كانت نسبة التزام العراق بالخفض حوالي 73 في المئة، وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز. وباستخدام حصة العراق الأعلى لشهر أغسطس/آب ضمن ترتيبات «أوبك+» في ضوء تقليص حجم الاتفاق، تكون نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلى 106 في المئة، وفقا لحسابات رويترز.

القدس العربي