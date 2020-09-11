النظام السوري يعلن تصديه لهجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة حلب

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة حلب في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث الذي أعلنت دمشق أن إسرائيل شنته شمال البلاد. وكان مسؤولو دفاع إسرائيليون أكدوا في الأشهر الأخيرة أن تل أبيب ستصعد حملتها على إيران في الأراضي السورية، حيث وسعت طهران وجودها العسكري بمساعدة مليشيات وجماعات تقاتل بالوكالة عنها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر استخباراتي بالمنطقة أن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة كورونا.

واعترفت إسرائيل بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء ثورة شعبية على نظام بشار الأسد في مارس/آذار عام 2011 تحولت بعدها لحرب واسعة.

المصدر : وكالات