إجراءات تركية جديدة لعودة السوريين.. و25 ألفاً عبروا لبلادهم

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا إلى بلادهم.

وأوضح في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

كما أضاف أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وأفاد الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

عودة 25 ألف سوري

وخلال ما يقارب الـ 15 يوما فقط، عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

فقد أكد يرلي كايا أن عدد العائدين “تجاوز في الأيام الـ15 الأخيرة الـ25 ألف شخص”، حسب ما أفادت وكالة الأناضول.

2 مليون تحت الحماية المؤقتة

كما أضاف أن مليونين و920 ألفاً و119 سورياً يتواجدون تحت الحماية المؤقتة.

وأوضح أن 763 ألفاً و443 سوريًا عادوا إلى بلادهم منذ عام 2017.

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصا من تركيا إلى سوريا بين 9 و13 ديسمبر، أي بعد أربعة أيام من سقوط حكم بشار الأسد.

يشار إلى أنه منذ الثامن من الشهر الحالي، بعيد سقوط الأسد، توجه العديد من السوريين من كل حدب وصوب نحو بلادهم، لاسيما من تركيا ولبنان، وحتى الأردن الذي أغلق الحدود بداية بسبب الأوضاع الأمنية، قبل أن يعود ويفتحها لاحقا.

علما أن المنظمة الدولية للهجرة كانت دعت إلى التريث، محذرة من أن عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤثر على عملية السلام الهشة هناك.

ويوجد حاليا 6.2 مليون لاجئ، أي ما يقارب ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، 3 ملايين منهم في تركيا، ونحو 775 ألفا في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، ونحو 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفا في مصر، وفقا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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