تعافي الاقتصاد العالمي قد يستغرق 5 أعوام.. وهذه الدول هي الأكثر تضررا

أكدت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي كارمن راينهارت اليوم الخميس إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق 5 أعوام.

وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد “سيكون هناك على الأرجح تعافٍ سريع، نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام؛ لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى 5 أعوام”.

وأضافت أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى، وسيسفر عن تفاقم في عدم المساواة، مشيرة إلى أن الفئات الأفقر ستكون أكثر تضررا من الأزمة في البلدان الغنية، وستكون البلدان الأفقر أكثر تضررا من نظيرتها الغنية.

وتابعت راينهارت أنه لأول مرة في غضون 20 عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

والخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليونا، وفق معطيات موقع “ورلد ميتر” (Worldometers).

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، وما يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة.

الصين أول الناجين

وأمس الأربعاء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتعافى على ما يبدو من التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا بسرعة أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة، وذلك بفضل تحسن الآفاق بالنسبة للصين والولايات المتحدة.

اعلان

وتوقعت المنظمة أن تكون الصين الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي ستشهد نموا هذا العام بزيادة قدرها 1.8%.

كما توقعت أن يكون الاقتصاد الأميركي أفضل حالا هذا العام مما كان يُعتقد، وأن يشهد انكماشا 3.8%، وهو ما يعد تدهورا شديدا لكنه ما يزال أفضل بكثير من توقع سابق بانكماش 7.3%، على أن ينمو العام المقبل بـ4% وفق تقرير المنظمة.

وأمس قال المجلس الاحتياطي الفدرالي -عقب إبقائه على أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر- إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب.

وأوروبيا ستسجل ألمانيا أرقاما أفضل من منطقة اليورو كلها، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 5.4%، مقارنة بانكماش بنسبة 7.9% لمنطقة العملة الموحدة، وفق تقرير المنظمة.

كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 9.5%، والاقتصاد الإيطالي 10.5%، والبريطاني 10.1%، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي.

الجزيرة