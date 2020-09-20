للمرة الأولى: خط لسكك الحديد بين العراق وتركيا

قال نجم الجبوري، محافظ نينوى في شمالي العراق، أنه سيبدأ قريباً مد خط سكة حديد للقطارات بين مدينة الموصل (شمال) وتركيا، في خطة لتخفيف الازدحام الحاصل على الطرق البرية.

وأضاف في تصريح لصحيفة «الصباح الرسمية» أمس الأحد أن «الطواقم الهندسية والفنية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث لسكة الحديد بين البلدين». والمشروع، هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد، والتكلفة الإجمالية له.

ولا يمتلك العراق خطا لسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، في إقليم كُردستان في شمالي العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

وكان السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، قد قال في فبراير/شباط الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 ملياراً و800 مليون دولار في 2019.

وتحولت تركيا إلى مُصدِّر رئيسي للسلع إلى العراق، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي ما يعني كلفة نقل أقل، وتنافسية أكبر للسلع التركية مع أخرى أجنبية.

القدس العربي