إيران والصين توقعان على خطة التعاون الشامل لمدة 25عاما

وقع وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف والصين يانغ يي على وثيقة خطة التعاون الشامل، والمعروفة باسم خطة 25 عاما. جاء التوقيع خلال اجتماع الوزيرين في طهران السبت، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويعقد الوزيران الإيراني والصيني جولة مباحثات يأتي على رأس جدول أعمالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية.

وكان وزير الخارجية الصيني قد عقد جولة مباحثات مع على لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأكد الوزير الصيني خلال اللقاء على أن العلاقات بين بلاده وإيران دائمة واستراتيجية ولن تتاثر بالظروف اليومية، بحسب وكالة فارس.

وكان وزير الخارجية الصيني قد وصل إلى طهران مساء الجمعة والتقى السبت مع لاريجاني وظريف وسيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني في وقت لاحق السبت.

وتتمسك الصين بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه إضافة إلى فرنسا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، مع ايران عام 2015، ولكن واشنطن انسحبت منه عام 2018 وفرضت عقوبات قاسية على طهران.

(د ب ا)