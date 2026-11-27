بغداد وأربيل: كيف تحوّل الخلاف على الموارد إلى أزمة في إدارة الدولة؟

الباحثة شذا خليل*

قراءة اقتصادية في جذور الأزمة وتقييم الأداء الحكومي ومستقبل العلاقة حتى عام 2030

لم تصل العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان إلى تعقيداتها الراهنة بصورة مفاجئة، بل جاءت نتيجة تراكمات اقتصادية ودستورية امتدت لأكثر من عقدين. فالخلاف حول النفط والإيرادات والمعابر الحدودية يعكس إشكالية أعمق تتعلق بإدارة الموارد العامة، وتوزيع الصلاحيات، وقدرة المؤسسات على تحقيق الاستقرار المالي.

منذ إقرار دستور عام 2005، واجه العراق تحديات في تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، خصوصاً مع غياب قانون اتحادي شامل للنفط والغاز يحسم آليات الإنتاج والتسويق وتوزيع الإيرادات. وأدى اختلاف تفسير الصلاحيات إلى اعتماد اتفاقات مالية مؤقتة، لم توفر استقراراً مؤسسياً طويل الأجل.

وتفاقمت هذه التحديات نتيجة الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط لتمويل الموازنة العامة. ووفقاً لتقييم صندوق النقد الدولي لعام 2025، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الإيرادات غير النفطية يزيدان حساسية المالية العامة لتقلبات الأسعار والإنتاج.

وفي هذا السياق، اكتسبت الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم تسويق النفط وضبط المنافذ الحدودية أهمية اقتصادية خاصة. فهي تعكس توجهاً نحو تعزيز الرقابة على الموارد السيادية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي، والحد من تسرب الإيرادات خارج القنوات الرسمية.

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن جهود الحكومة الاتحادية في تطوير البنية التحتية النفطية وتنويع منافذ التصدير تحمل فرصاً لتعزيز مرونة الاقتصاد العراقي. كما أن تحسين إدارة الموارد العامة يمكن أن يدعم قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمات الأساسية، شريطة أن تقترن هذه الإجراءات بالشفافية والاستقرار المؤسسي.

غير أن تقييم الأداء الحكومي لا ينبغي أن يعتمد على القرارات المعلنة وحدها، بل على نتائجها الاقتصادية الفعلية، مثل زيادة صافي الإيرادات، وتحسن بيئة الاستثمار، وانتظام الإنفاق العام، وتوسع مساهمة القطاعات غير النفطية.

وفي المقابل، تواجه حكومة إقليم كردستان تحديات تتعلق باستقرار مواردها المالية واعتمادها على الإيرادات النفطية والتحويلات الاتحادية. وقد كشفت أزمات الرواتب وتوقف الصادرات عن هشاشة هذا النموذج أمام الخلافات السياسية والمالية، ما يؤكد أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز الشفافية وتطوير القطاع الخاص.

أما التصريحات بشأن خسائر نفطية تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة 2008–2025، فتستدعي تدقيقاً مالياً مستقلاً يميز بين قيمة المبيعات وصافي الإيرادات والخسائر المثبتة، خصوصاً أن المنهجية التفصيلية لاحتساب الرقم لم تتضح في التقارير المنشورة.

اقتصادياً، لا تقتصر تكلفة الخلاف على الإيرادات النفطية، بل تمتد إلى الاستثمار والتجارة والنشاط المصرفي وثقة الأسواق. فعدم وضوح الصلاحيات قد يدفع الشركات إلى تأجيل مشاريعها، ويرفع تكاليف التعاقد، ويضعف قدرة المؤسسات على التخطيط طويل الأجل.

وحتى عام 2030، يمكن تصور ثلاثة مسارات للعلاقة الاقتصادية: تسوية مؤسسية شاملة تعزز الاستقرار والاستثمار، أو استمرار التفاهمات المؤقتة مع بقاء المخاطر المالية، أو تصاعد الخلافات بما يؤثر في التجارة والإنتاج والإيرادات العامة.

وسيكون العامل الحاسم في هذه السيناريوهات مدى قدرة بغداد وأربيل على بناء منظومة مالية شفافة تحدد الالتزامات المتبادلة، وتحمي الرواتب والخدمات العامة من التقلبات السياسية.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحديد الجهة التي تدير الموارد فحسب، بل في كيفية تحويل هذه الموارد إلى تنمية اقتصادية مستدامة. فتعزيز سلطة المؤسسات المالية وتنظيم الإيرادات يمثلان فرصة مهمة للإصلاح، لكن نجاحهما يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية مع الإصلاحات القانونية والإدارية.

وفي المحصلة، فإن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل سيُقاس بقدرة الطرفين على الانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات مستقرة، تضمن كفاءة استخدام الموارد، وتشجع الاستثمار، وتدعم نمو الاقتصاد العراقي بمختلف مناطقه.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية