الليرة التركية تنزل مقابل الدولار بعد تثبيت المركزي سعر الفائدة

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي اليوم الخميس -بعد ارتفاع سابق- وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%.

ونزلت العملة إلى 8.1250 ليرات للدولار عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأميركية.

وكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19%، في أول قرار للبنك منذ أقال الرئيس رجب طيب أردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق له، مما أدى لعمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.

ولم يكرر البنك -في بيانه الصادر عقب اجتماعه اليوم- تعهد الشهر الماضي بمزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة.

وأدت إقالة المحافظ السابق إلى فرار المستثمرين الأجانب خشية خفضه أسعار الفائدة سريعا، لكن وعودا قطعها المحافظ الجديد في الآونة الأخيرة بسياسة مشددة، وانخفاض لليرة بأكثر من 10%، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل مستقرة حاليا، وفق ما قالت رويترز.

وفي استطلاع رويترز لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا -ما عدا اثنين منهم- إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو على سعر الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام.

وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.5%، بينما توقع آخر خفضا إلى 17%.

وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 16% ودعم العملة.

وكان كافجي أوغلو قد انتقد علانية -قبل توليه منصبه- الموقف المشدد، وتبنى وجهة نظر أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.

وأقال أردوغان على نحو مفاجئ 3 من محافظي البنك خلال عامين، مما ألحق الضرر بالمصداقية النقدية.

المصدر : رويترز