العراق.. أرقام كورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية

حذرت وزارة الصحة العراقية من امتلاء غرف وردهات جميع المستشفيات المخصصة للحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات، وأكدت أن الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد.

ويسجل العراق منذ 26 يوليو معدل إصابات لا يقل عن 10 آلاف حالة يوميا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن نظام الرعاية الصحية يعاني، وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة”.

وأضاف، أن “الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وجميعها آمنة ومرخصة”، لافتا إلى أن “فعالية اللقاحات تصل لـ90%”.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز