روسيا وحربها ضد أوكرانيا.. ما هي العقوبات الاقتصادية التي تواجهها؟

الباحثة شذى خليل*

قررت 35 دولة حول العالم فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا ، الرئيس بايدن وقادة مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة لمحاسبة بوتين على هجومه المستمر على أوكرانيا وزيادة عزل روسيا عن العالم. نظام مالي. سينفذ كل شريك إجراءات تتفق مع عملياته الوطنية.

قال جو بايدن ان حظر جميع واردات النفط والغاز الروسي. ” لم يكن بدون مقابل حيث اعترف بأن القرار سيكلف الداخل الأمريكي كثيرا ” ، لكنه قال إنه اتخذه “بالتشاور الوثيق” مع الحلفاء.

بدورها ستقوم المملكة المتحدة بوقف الاعتماد على واردات النفط الروسي بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2022.ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليا ربع نفطه وحوالي 40 في المئة من غازه من روسيا ، لذلك لم يعلن التكتل عن فرض حظر كامل على قطاع الطاقة الروسي حتى الآن. لكن المفوضية الأوروبية قالت إنها ستتحول إلى الإمدادات البديلة،

وسيتم توسع الاعتماد على الطاقة النظيفة بسرعة أكبر، على أمل تمكين أوروبا من وقف الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسي بشكل كامل “قبل عام 2030”.وكانت ألمانيا قد علقت اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وهو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول 1200 كيلومتر، يمتد من غربي روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية على موسكو من بينها:

استبعاد كبرى البنوك الروسية من النظام المالي البريطاني. وتجميد أصول كافة البنوك الروسية، إضافة الى إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.

ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية وكبريات الشركات المملوكة للدولة الروسية.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.

إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية. سيعمل الرئيس بايدن مع الكونجرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية ولضمان ألا تتلقى الواردات الروسية معاملة الدولة الأكثر تفضيلًا في اقتصادنا، وأظهر الكونجرس الأمريكي قيادة من الحزبين لإلغاء العلاقات التجارية العادية الدائمة مع روسيا

ويعمل أيضا الرئيس بايدن على توقيع مشروع العقوبات ليصبح قانونًا. جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، في أعقاب العمليات الوطنية الخاصة بنا ، فإن هذا العمل الجماعي لأكثر من نصف الاقتصاد العالمي سوف يوجه ضربة اقتصادية خطيرة أخرى لروسيا.

ستؤدي هذه الإجراءات بشكل جماعي إلى زيادة الضغط على بوتين والبناء على الحزمة غير المسبوقة من العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة بالفعل على روسيا. اليوم ، يتم تداول الروبل عند أضعف مستوى له على الإطلاق وقيمته أقل من فلس واحد ؛ سوق الأوراق المالية الروسي مغلق لأطول فترة في التاريخ ؛ تم تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الروسية إلى حالة “غير مرغوب فيه” ، ونحن نشهد هجرة جماعية من روسيا من قبل القطاع الخاص – نتيجة لتنسيقنا التاريخي متعدد الأطراف والتزامنا بضمان أن حرب بوتين المختارة هي فشل استراتيجي . أصبحت روسيا الآن منبوذة اقتصاديا وماليا عالميا.

رفض امتيازات الاقتراض لروسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وسيتم التوافق بين قادة مجموعة السبع على ضمان عدم تمكن روسيا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية متعددة الأطراف الرائدة ، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي.

من جهة أخرى وبالنسبة لانعكاسات الغزو على ارتفاع الأسعار والارباك الذي حصل في الأسواق العالمية والمحلية لجميع البلدان ، قالت جيتا جوبيناث ، نائبة المدير العام للمؤسسة المالية الدولية ، إن العالم سيستمر في مواجهة زيادة أسعار السلع الأساسية ، والاضطراب في دول أوروبا الشرقية ، وتراجع الثقة الاقتصادية لدى المستهلكين والمستثمرين.

وقال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الروسي سينكمش العام الحالي 2022 بنحو 15 بالمائة بسبب شدة العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وسيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.

من حظر واردات النفط الروسية إلى إغلاق مطاعم ماكدونالدز ، كانت العقوبات الاقتصادية جزءًا مهمًا من رد الولايات المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتوقع المراقبون الماليون أن تتسبب العقوبات في ركود حاد في روسيا ، مما يعني أن العديد من الروس سيفقدون وظائفهم. بسبب انهيار الروبل وارتفاع أسعار الفائدة ، وسيجدون صعوبة أكبر في شراء الطعام والضروريات الأخرى. هذه العقوبات ستفرض عقوبة جماعية. ومن الواضح أيضًا أن هذه العقوبات ستكون مكلفة لبقية العالم. لقد شهدنا ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية ، مما أدى إلى تفاقم التضخم السابق. ارتفعت أسعار القمح ارتفاعا صاروخيا. تبدو هذه حربًا اقتصادية ستؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم.

هل هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها شركات أمريكية خاصة مثل McDonald’s و Coca-Cola و VISA و Netflix هذا النوع من الإجراءات؟ ماذا عن الشركات الموجودة في دول أخرى؟

ان الشركات الخاصة في الوقت الحاضر لديها موظفين وأحيانًا أقسام بأكملها تتمثل مهمتها في التأكد من أن الشركة لا تنتهك العقوبات الأمريكية. إنهم يعلمون أن الانتهاكات يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات على الحكومة الأمريكية ، تصل أحيانًا إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات. يؤدي هذا أحيانًا إلى ما يسميه العلماء “الامتثال المفرط” أو “عدم المخاطرة”.

هذا يعني أنه عندما يكون لديك بلد يخضع لعقوبات متعددة ، فقد تختار الشركات الخاصة القيام بأكثر مما هو مطلوب بشكل صارم بموجب القانون ، خوفًا من الانحراف عن المناطق القانونية الرمادية. القضية الأخرى هنا هي السمعة. كان التضامن مع أوكرانيا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واسع الانتشار (توصلت استطلاعات الرأي إلى أن 70٪ + من الأمريكيين يؤيدون العقوبات حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار الغاز) لدرجة أن الشركات تخشى المقاطعة وإجراءات المساهمين.

قالت الشركة اليابانية التي تبيع ملابس Uniqlo مؤخرًا انها تنسحب من روسيا بعد أن تعهدت سابقًا بمواصلة العمل هناك على أساس أن الملابس “ضرورة للحياة”. لكن النقد على وسائل التواصل الاجتماعي ومن الحكومة اليابانية أقنعها بتغيير المسار. هذا النوع من الضغط على الشركات ليس بالشيء الجديد. في السبعينيات والثمانينيات ، ضغط النشطاء على الشركات للتوقف عن التعامل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، على سبيل المثال. لكن السرعة هذه المرة غير مسبوقة على الإطلاق. قامت أكثر من 300 شركة بالفعل بتقييد بعض أعمالها على الأقل مع روسيا. في السابق كان الأمر يستغرق سنوات أو حتى عقودًا من الضغط للحصول على هذه الأنواع من الأرقام.

ختاما مع تلك الضغوطات والعقوبات سيكون لها تأثير اقتصادي مدمر ، فإن تأثيرها السياسي أقل وضوحًا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران منذ 40 عاما وعلى كوبا منذ 60 عاما. كوريا الشمالية تخضع لعقوبات منذ عام 1950! في أي من هذه الحالات ، لم يؤد الضغط الاقتصادي إلى تحول جذري في الحكومة (على الرغم من إقناع إيران في عام 2015 بوقف العمل في مجال الأسلحة النووية). او ستدفع العقوبات الشعب الروسي بإسقاط بوتين ، أو إنهاء الحرب؟

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية