سوناطراك الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي مهم مع إيني

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، في بيان اليوم الأحد، عن كشف نفطي جنوبي البلاد مع شريكها الإيطالي إيني، باحتياطات قدرت بـ140 مليون برميل.

وقال البيان “تعلن سوناطراك وشريكها إيني الإيطالي عن نجاحهما في حفر أول بئر استكشافية في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين” (جنوب شرق).

وتخطط سوناطراك وإيني لحفر بئر ثانية خلال أبريل/نيسان المقبل، بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد إلى حقل مجاور تجري فيه الشركة أعمال استكشاف رفقة إيني الإيطالية كذلك.

ومن المنتظر أن تشرع سوناطراك وشريكها إيني في الإنتاج بهذا الحقل، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق البيان.

وحسب سوناطراك، فإن الاكتشاف يؤكد الإمكانيات النفطية التي يتوفر عليها محيط زملة العربي والتي ستسمح لسوناطراك وإيني بمواصلة إستراتيجية استكشاف الحقول القريبة بنجاح لضمان تثمين سريع لهذه الموارد الجديدة.

وتحوز سوناطراك على عقد البحث والاستغلال بحصة 51%، مقابل 49% لـ”إيني” الإيطالية.

المصدر : وكالات