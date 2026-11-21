اياد العناز

بعد تسعون دقيقة انفضى الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرؤوساء ( دونالد ترامب وجين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين) في مدينة ( في مدينة شينزن الصينية) على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

الإعلان الرسمي الصيني بعد الاجتماع تضمن أربعة مرتكزات:

1.إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها.

2.زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة وضمان استقرار تدفقات الطاقة.

3.التأكيد على احترام حصانة مسؤولي الدول وعدم إساءة استخدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

4.التأكيد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، والتعهد بإجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار.

واللافت للنظر أن الذي لم يتحقق في الجلسة الحوارية لقادة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، عدم الإعلان عن اتفاق محدد بشأن المواجهة الأمريكية الإيرانية، ولم يتضمن الإعلان أي إشارة مباشرة إلى إيران واوكرانيا، ولم يعلن جدول زمني لمفاوضات الحد من التسلح النووي، كما لم يظهر التزام صيني وروسي معلن بالمتوسط لإنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران.

المتابعة الميدانية والقراءة السياسية والتحليل العلمي يؤكد عدم وجود أي اختراق ملموس في ملفات إيران واوكرانيا وتايوان، والملفت أن الصين خرجت بمكسب دبلوماسي يتمثل في تعزيز موقعها بوصفها مركزًا لجمع القوى الكبرى وقدرتها على بناء علاقات إيجابية وتقريب وجهات النظر مع عواصم الدول ذات النفوذ العالمي، في حين أن الرئيس الروسي بوتين استطاع الحصول على فرصة سياسية لتقديم بلاده طرفًا دوليًا لا يمكن تجاوزه أو الابتعاد عنه عند مناقشة الأوضاع العالمية والأزمات الإقليمية والصراعات في بعض بلدان العالم،أما الرئيس دونالد ترامب فلم يحصل على تعهد معلن من قبل بكين وموسكو بشأن العلاقة مع إيران وكيفية إدارة المواجهة معها، وهي يعني أن الطرفين الروسي والصيني ليس من المؤكد أنهما سينضمان تلقائيًا في سياستهما في تطويق إيران، كما أن اللقاء لا يمكن اعتباره ضمانة سياسية واستراتيجية لإيران في عدم حصول أي تطورات ميدانية أو متغيرات سياسية.

أن غياب إيران عن الاعلان السياسي للدول الثلاث لا يعني غيابها عن حسابات القادة المجتمعين، بل يعني أن نتائج اللقاء لم تتحول إلى تسوية معلنة بشأنها،

وان عدم ذكر إيران لا يعني بالضرورة توافق واشنطن وبكين وموسكو على موقف موحد تجاهها، بل قد يعكس صعوبة التوفيق بين مصالح الدول الثلاث، فالولايات المتحدة تريد استمرار الضغط على إيران سياسيًا واقتصاديًا، والصين تسعى إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة وحماية مصالحها وادامة استثماراتها، وروسيا تعمل على تحقيق التوازنات الاستراتيجية ضمن المبادئ العامة لسياستها مع إيران وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أن البيان الرسمي الصيني الصادر في 19 تشرين ثاني 2026 تناول استقرار تدفقات النفط ومنع الانتشار النووي، لكنه لم يُسّم إيران أو يتناول المواجهة القائمة ضدها من قبل واشنطن، كما أن تغييب إيران عن البيان تعبير عن توافق على حماية المصالح المشتركة وليس توافقًا على الموقف من إيران، وهذا ما يعزز القول بأن واشنطن لا تريد تقييد خياراته تجاه طهران أو تقديم تنازلات سياسية غير محسوبة في ظل استمرار المواجهة، والصين تريد حماية مصالحها وأمن إمدادات الطاقة ولا ترغب في الدخول بمواجهة سياسية، مباشرة مع واشنطن بسبب طهران، وموسكو لا تريد التضحية بعلاقتها مع طهران ولا إغلاق أبواب التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قد تكون عملية تجنب إيران وعدم ادراجها في البيان الصيني صيغة دبلوماسية لتجاوز نقطة خلاف محتملة بين الأطراف الثلاثة والحفاظ على مساحة مشتركة للتفاهم بينهم.