العراق: القوى السياسية تختبر {أعدادها} استعداداً لجلسة انتخاب الرئيس

أشعلت التغريدة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الاستعداد للجلسة البرلمانية المقررة (السبت) لانتخاب رئيس للجمهورية، حمّى التنافس بين تحالف الصدر (التحالف الثلاثي) وخصومه من البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، فيما بدأ كل واحد من الطرفين استقطاب النواب المستقلين ونواب المعارضة الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي، في اختبار لقوة الأرقام.

وبينما بدأت تَلوح بوادر الذهاب إلى أكثر الخيارات مرارة، وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، الأمر الذي يخشاه الجميع، فإن كل واحد من الطرفين دعا النواب المستقلين للانضمام إلى الجلسة بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

والمفارقة أن كلا التحالفين بات يعلن عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة، رغم عمليات المساومة والإغراءات المقدمة لهم بالحصول على مكاسب، بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية.

وطبقاً للتوقعات، فإن كلا التحالفين الشيعيين، ومن معهما من أكراد وسنة، لم يتمكن حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 من أصل 329 نائباً.

وفيما يبدو أن المستقلين هم من سيحسمون الموقف، قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: إن «هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي».

من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أن «حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية أمر غير مقبول».

الشرق الأوسط