“آر دبليو إي” الألمانية تعمل مع قطر وأميركا على صفقات غاز

أكد ماركوس كريبر الرئيس التنفيذي لشركة “آر دبليو إي” (RWE) -أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا- إن الشركة تعمل حاليا مع شركاء في قطر والولايات المتحدة على إبرام صفقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وقال في تصريحات نشرت قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المقرر في 28 أبريل/نيسان الحالي “يجب تعزيز تأمين إمدادات الشتاء المقبل والسنوات المقبلة في الأجل القصير”.

وحذر كريبر كذلك من عواقب مأساوية على الاقتصاد الألماني من حظر إمدادات الغاز الروسي مكررا تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يرفض مثل هذه الخطوة حتى الآن.

وقال إن المنشآت الإنتاجية ستتضرر إذا تعطلت الإمدادات لفترة طويلة مستعرضا مخاوف قطاع الكيميائيات الألماني المعتمد بدرجة كبيرة على الغاز.

المصدر : رويترز