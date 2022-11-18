العراق يبحث تعزيز تعاونه الأمني والعسكري مع الناتو

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مكافحة “الإرهاب” وإنهاء فلوله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: “تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ”.

وأضاف أنه “جرى خلال الاتصال التباحث في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الحلف والعراق، بما يسهم في دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله”.

وأشار المكتب إلى أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو في العراق، في إطار تقديم المشورة والدعم التدريبي للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها”.

القدس العربي