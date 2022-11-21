إيران تصعد حملة القمع في المناطق الكردية مع اشتداد الاحتجاجات

صعدت القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، من عملياتها في مدن كردية شمال غربي البلاد في إطار حملة القمع لإخماد أحدث احتجاجات عامة، تهز البلاد منذ عشرة أسابيع، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وأظهرت تسجيلات فيديو إطلاق نار كثيفاً في مدينتي مهاباد وبوكان بجنوب محافظة آذربيجان الغربية، في وقت متأخر السبت وحتى صباح الأحد، وذلك بعدما أرسلت قوات «الحرس الثوري» تعزيزات أمنية إلى مدينة مهاباد. ويسمع من الفيديوهات صوت صراخ وهلع في منتصف الليل بمدينتي بوكان ومهاباد، بموازاة إطلاق نار متواصل.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب». وبدأت التجمعات في محيط المستشفى الذي نقلت إليه أميني في طهران، بعد إعلان وفاتها، لكنها تحولت إلى مسيرات غاضبة خلال تشييع جثمان مهسا أميني بمدينة سقز في 17 سبتمبر، قبل أن تتوسع في طهران ومدن كردية في غرب إيران، قبل أن تمتد إلى مناطق عدة في البلاد.

وقالت منظمة هنغاو الحقوقية الكردية إن «الحرس الثوري» أرسل تعزيزات ووحدات محملة بأنواع الأسلحة من أورمية، المدينة الرئيسية في محافظة أذربيجان الغربية، إلى مهاباد. وكتبت المنظمة على تويتر: «في المناطق السكنية في مهاباد، هناك الكثير من إطلاق النار».

وتم تداول مقاطع فيديو تُظهر مروحيات تابعة لـ«الحرس الثوري» تحلق فوق مهاباد وبوكان ومدن أخرى. وقال بعض الناشطين إنها تحمل قوات من «الحرس الثوري» أُرسلت لقمع الاحتجاجات. وأظهرت فيديوهات سيارات تحمل على متنها رشاش «دوشكا»، على متن عربات عسكرية تابعة لـ«الحرس الثوري».

وهزت احتجاجات غالبية المدن الكردية في غرب إيران، السبت. وإلى جانب مدن سنندج وسقز ومريوان وديواندره وكامياران في محافظة كردستان، نزل أهالي مدن بوكان ومهاباد وبيرانشهر، وخوي واشنويه بمحافظة آذربيجان الغربية إلى الشارع. وكانت مجموعات حقوقية قد نشرت في وقت سابق لقطات من الاحتجاجات في مهاباد، بما فيها صور لجنازات ضحايا حملة القمع الدامية للمسيرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك، تداولت بعض قنوات «الحرس الثوري» على تلغرام مقاطع فيديو تدعي أن الناس استقبلوا القوات المسلحة لفرض الأمن. وحذرت هنغاو السبت من أن الوضع «خطير» في بلدة ديواندره في إقليم كردستان غرب البلاد حيث قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل برصاص القوات الحكومية. وعبرت المنظمة أيضاً الأحد عن قلقها بشأن الوضع في مدن أخرى يسكنها أكراد، مع سماع دوي انفجارات في بوكان وسقز وإطلاق نار في بوكان.

وأشارت إلى أن أصحاب المحال في جميع أنحاء المنطقة سيشاركون في إضراب الأحد احتجاجاً على عنف قوات الأمن.

وضع خطير

من جهتها نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها «أوسلو»، لقطات ليل السبت الأحد قالت إنها تُظهر سماع صدى إطلاق نار في المدينة.

وكتب مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن السلطات «قطعت التيار الكهربائي ويُسمع صوت إطلاق نار من مدافع رشاشة». وتحدث عن «تقارير غير مؤكدة عن مقتل أو إصابة متظاهرين».

وناشد القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي كريمي، في حسابه على شبكة إنستغرام الإيرانيين بمواصلة الاحتجاجات من أجل دعم أهالي مهاباد. ونشر أبرز مغني راب في إيران، سروش لشكري الذي يعرف باسم «هيجكس»، تغريدة على تويتر تحض الإيرانيين على النزول في مظاهرات و«تشتيت انتباه القوات العسكرية» عن قمع المدن الكردية.

ويُشكل الأكراد واحداً من أهم الشعوب غير الفارسية في إيران، وغالبيتهم من أهل السُّنة. ويشتكي الأكراد من التمييز على الصعيدين العرقي والطائفي. ولمدينة مهاباد أهمية خاصة لدى الأكراد إذ يعتبرونها المدينة الرئيسية في جمهورية مهاباد التي لم تدم طويلاً، وهي دويلة كردية لم يتم الاعتراف بها ونشأت بدعم من الاتحاد السوفياتي في 1946 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولكنها استمرت أقل من عام قبل أن تستعيد إيران السيطرة عليها.

وأعرب إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل السُّنة في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي عن قلقه من تدهور الأوضاع في المدن الكردية. وقال إسماعيل زهي على تويتر: «نسمع أخباراً مثيرة للقلق من المناطق الكردية خصوصاً مهاباد». وأضاف: «الناس المحتجون في هذه المناطق من أعضاء الأمة الإيرانية العظيمة، الحفاظ على أرواحهم ومالهم وكرامتهم واجب إنساني للجميع»، وأضاف: «الضغط والقمع سيؤديان إلى توسع الاستياء. على الضباط الامتناع عن إطلاق النار على الناس». وكان إسماعيل زهي من بين أبرز منتقدي قمع الاحتجاجات في الداخل الإيراني، بعد مقتل العشرات بمحافظة بلوشستان خلال الشهرين الماضيين. وانتقد إسماعيل زهي خلال خطبة زاهدان، محاولات «الترغيب والترهيب» بعدما أرسل المرشد الإيراني وفداً خاصاً برئاسة إمام جمعة طهران علي حاج أكبري إلى المحافظة المتوترة الأسبوع الماضي.

وأفادت قناة «دويتشه فيله فارسي» على موقعها الإلكتروني مساء السبت بأن «مسؤولين إيرانيين حذروا إسماعيل زهي من اغتياله على يد تنظيم داعش»، وذلك بعدما هاجمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» إسماعيل زهي على تصريحاته الأخيرة.

رواية حكومية وإعدامات

حاولت وسائل الإعلام التابعة للحكومة، و«الحرس الثوري» نشر رواية حكومية تصف المحتجين بـ«مثيري الشغب» كما تفترض وجود عمليات «إرهابية» في بعض المدن التي شهدت أحداثاً دامية.

وكان لافتاً أن وسائل الإعلام الرسمية أطلقت تسمية «مدافع الأمن» في تسمية مماثلة لتسمية «قوات الحرم» التي أطلقتها على قواتها التي خاضت معارك ضد المحتجين في سوريا، قبل أن يتوسع نطاق العمليات الإرهابية بعد ظهور تنظيم داعش.

وعلى غرار الأيام السابقة، اتهمت السلطات «مثيري الشغب» بإثارة التوتر في المدينة. في هذا الصدد، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» اتهام «مثيري الشغب» بـ«نشر الرعب» في المدينة من خلال إضرام النار في منازل يملكها عناصر أمن وجنود، وإغلاق الطرق. وقالت الوكالة إن معظم هؤلاء تم اعتقالهم ولم يُقتل أحد، مشيرة إلى عودة الأمن ونافية الأنباء عن إضراب عام. جاء التصعيد في المناطق الكردية في غرب وشمال غربي إيران بعد ساعات من خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي، أنه «تجب معاقبة مرتكبي الجرائم والقتل والتدمير ومحاولات إشعال الحرائق في المحلات التجارية وسيارات التجار والناس على أساس جرائمهم»، عبر القضاء.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أصدرت السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص لم تسمهم. وارتفع العدد الأحد إلى ستة، إذ أعلنت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إصدار حكم بالإعدام بحق متظاهر في طهران. وبحسب الوكالة فإنه «استخدم أسلحة بيضاء من أجل إغلاق شارع وأوقف سيارات واشتبك مع قوات الباسيج وجرح أحدهم في شارع ستارخان» غرب العاصمة طهران.

وبدورها أوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن «ميزان» أن «المتهم أُدين بـسحب سكين بقصد القتل وبث الرعب وخلق حالة من انعدام الأمن في المجتمع خلال أعمال الشغب الأخيرة»، وقضت المحكمة بأنه «محارب» (وتعني عدو الله بالفارسية)، حسبما أفادت الوكالة.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن 21 شخصاً على الأقل حتى الآن قد اتُهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالمظاهرات ما قد يؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام.

410 قتلى

وتواجه المؤسسة الحاكمة وعلى رأسها خامنئي أكبر تحدٍ على مدى أكثر من 30 عاماً على توليه منصب المرشد خلفاً للمرشد المؤسس الخميني. وبات خامنئي الهدف الأول لشعارات المحتجين. وردد آلاف الأشخاص على مدى الأسابيع التسعة الماضية شعارات مختلفة تطالب بإنهاء حكم رجال الدين، خصوصاً خامنئي. وردد المحتجون شعار «الموت للديكتاتور» وأحرقوا عدداً كبيراً من اللافتات التي تحمل صورته.

تواصلت الاحتجاجات الإيرانية على نطاق واسع لليوم الـ66 منذ وفاة الشابة مهسا أميني. ومن مسيرات في الشوارع واحتجاجات ليلية إلى رسوم الغرافيتي وكتابة الشعارات على الجدران، وترديد هتافات من المنازل وحرق لافتات مؤيدة للحكومة، بالإضافة إلى رش الطلاء الأحمر على لافتات ولوحات رموز النظام.

وبموازاة المسيرات المناهضة للنظام، شهدت بعض المدن إضرابات. أظهرت تسجيلات فيديو إغلاق المحلات التجارية في مدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب البلاد، وكذلك محافظة بلوشستان في جنوب شرقي البلاد.

في جامعة سنندج للعلوم الطبية اجتمع طلاب احتجاجاً على قمع واعتقال الطلاب، ورددوا شعارات «الحرية… الحرية»، وهدد الطلاب بمواصلة الإضرابات حتى إنهاء إجراءات التقييد.

في طهران ردد العشرات في اليوم الثالث على مقتل حميد رضا روحي هتافات تندد بالسلطات. وكانت وسائل الإعلام الحكومية قد وصفته بـ«عنصر في الباسيج»، لكن أسرته نفت ذلك بشدة. وقالت مصادر إن أفراد أسرة القتيل تعرضت لضغوط لإجبارها على الإدلاء بتصريحات إعلامية تؤيد رواية الحكومة. وشهدت 16 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية تجمعات احتجاجية، السبت في مطلع الأسبوع العاشر من الاحتجاجات. وأفادت إذاعة «فردا» التي تمولها الخارجية الأميركية بأن 28 مدينة و46 جامعة ومركزاً أكاديمياً شاركت في الاحتجاجات. وذلك بعد ثلاثة أيام من اشتداد الحراك، حيث أحيا المحتجون ذكرى احتجاجات 2019.

في وقت متأخر السبت، قالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) إن 410 محتجين سقطوا خلال حملة القمع التي تشنها القوات العسكرية والأمنية الإيرانية. وأشارت إلى مقتل 58 طفلاً، واعتقال 17251 شخصاً في 155 مدينة و142 جامعة.

أما منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو فقد أشارت في إحصائيتها الأحد إلى رصدها مقتل 378 شخصاً على الأقل بينهم 47 طفلاً في حملة قمع المسيرات الاحتجاجية، وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا في 25 محافظة من أصل 31 من بينهم 123 في بلوشستان المحاذية لأفغانستان وباكستان.

الشرق الاوسط