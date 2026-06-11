ترامب يهدد إيران بالقوة: هل يقف العالم على أعتاب صدمة نفطية وأزمة اقتصادية جديدة؟

الباحثة شذا خليل*

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بأن الولايات المتحدة “ستضرب إيران بقوة” مخاوف متزايدة من احتمال توسع الصراع العسكري في الشرق الأوسط. ورغم أن هذا التصريح يبدو في ظاهره تهديداً عسكرياً مباشراً، فإن الواقع أعمق بكثير من مجرد مواجهة عسكرية، إذ يرتبط بأسواق الطاقة العالمية، وطرق التجارة الدولية، والصراع على النفوذ الإقليمي، والمفاوضات النووية، ومستقبل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

منذ عقود، تحتل إيران موقعاً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية. فقد اعتبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن طهران تمثل تحدياً للاستقرار الإقليمي بسبب برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية وعلاقاتها مع حلفائها في المنطقة. وتوحي تهديدات ترامب الأخيرة بأن واشنطن ما زالت ترى في الضغط العسكري وسيلة فعالة للتأثير على السلوك الإيراني وحماية المصالح الأمريكية.

الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز

أحد أهم أسباب التوتر الحالي هو مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات النفطية في العالم. فملايين البراميل من النفط تعبر هذا المضيق يومياً متجهة إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأي مواجهة عسكرية تشمل إيران تثير فوراً مخاوف من تعطل حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي. وحتى مجرد احتمال حدوث اضطراب كفيل برفع أسعار النفط بشكل كبير. لذلك تراقب الأسواق المالية تطورات المنطقة عن كثب لأن أي أزمة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم عالمياً.

إذا تعرضت حركة السفن للخطر أو تعطلت صادرات النفط، فإن التأثير لن يقتصر على الشرق الأوسط، بل سيمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. فارتفاع أسعار النفط يعني زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين حول العالم.

الحسابات الاقتصادية لترامب

على الرغم من أن الخطاب العسكري يركز عادة على الأمن القومي، فإن الاعتبارات الاقتصادية تلعب دوراً رئيسياً أيضاً.

فالولايات المتحدة تدرك أن استقرار أسواق الطاقة العالمية ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي. وأي اضطراب طويل الأمد في منطقة الخليج قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وفي الوقت نفسه، يعتمد ترامب على سياسة تقوم على إظهار القوة والردع. ومن خلال التهديد باستخدام قوة عسكرية كبيرة، يسعى إلى إقناع إيران بأن تكلفة التصعيد ستكون أعلى بكثير من أي مكاسب محتملة.

ويعكس هذا النهج فلسفة سياسية لطالما تبناها ترامب، وهي “السلام من خلال القوة”، أي استخدام القوة العسكرية كرادع لمنع اندلاع حروب أكبر.

البعد النووي للأزمة

يُعد البرنامج النووي الإيراني أحد أهم أسباب الخلاف بين طهران وواشنطن.

فمنذ سنوات، تعبر الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية عن مخاوفها من إمكانية تطوير إيران لقدرات تمكنها مستقبلاً من إنتاج أسلحة نووية. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة والأبحاث العلمية.

لكن واشنطن وحلفاءها لا يزالون يشككون في هذه التأكيدات.

ولهذا فإن مطالبة ترامب لإيران بـ”توقيع اتفاق” قد تعكس محاولة لاستخدام الضغط العسكري كوسيلة لتعزيز موقف الولايات المتحدة التفاوضي ودفع إيران إلى قبول قيود أشد على برنامجها النووي.

تأثير الأزمة على الأسواق العالمية

تكره الأسواق المالية حالة عدم اليقين، وتعتبر الأزمات الجيوسياسية من أكثر العوامل التي تثير القلق لدى المستثمرين.

فعندما ترتفع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يتجه المستثمرون عادة إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية، بينما تتعرض أسواق الأسهم لتقلبات حادة.

كما أن أسواق الطاقة تتأثر بشكل مباشر، إذ يكفي مجرد الخوف من انقطاع الإمدادات لرفع أسعار النفط بشكل ملحوظ.

وترتفع نتيجة لذلك تكاليف النقل والصناعة والطيران والشحن، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

التأثير الاقتصادي على إيران

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التجارة والاستثمار.

وأي تصعيد عسكري كبير قد يؤدي إلى:

انخفاض عائدات تصدير النفط.

تراجع قيمة العملة الإيرانية.

ارتفاع معدلات التضخم.

تراجع الاستثمارات الأجنبية.

زيادة معدلات البطالة.

أضرار واسعة بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية.

كما ستضطر الحكومة الإيرانية إلى تخصيص موارد مالية أكبر للإنفاق العسكري بدلاً من التنمية الاقتصادية.

التداعيات الإقليمية

الشرق الأوسط منطقة مترابطة سياسياً واقتصادياً بشكل كبير.

وأي مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤثر على دول عديدة مثل العراق والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان وسوريا.

وتستضيف العديد من هذه الدول قواعد عسكرية أو منشآت نفطية أو ممرات تجارية حيوية، مما يجعلها عرضة للتأثر بأي تصعيد عسكري.

وقد تشمل النتائج الاقتصادية انخفاض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع السياحة، وارتفاع الإنفاق الأمني، واضطراب حركة التجارة الإقليمية.

الرسالة السياسية وراء تهديدات ترامب

لا تستهدف تصريحات ترامب إيران فقط، بل تحمل رسائل متعددة:

للناخب الأمريكي: إظهار الحزم والقوة في حماية المصالح الأمريكية.

للحلفاء: التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.

لإيران: التحذير من مواصلة التصعيد العسكري.

للأسواق العالمية: التأكيد على استعداد واشنطن لاستخدام القوة لحماية المصالح الاستراتيجية.

الخلاصة

إن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتجاوز كونه مواجهة عسكرية، فهو يرتبط بأمن الطاقة العالمي، والتجارة الدولية، والنفوذ السياسي، والبرنامج النووي الإيراني.

ومن منظور اقتصادي وجيوسياسي، يسعى ترامب من خلال هذه التهديدات إلى تعزيز الردع الأمريكي، وحماية طرق التجارة والطاقة، وتقوية موقف بلاده في المفاوضات النووية. لكن المخاطر الاقتصادية تبقى كبيرة، إذ إن أي تصعيد واسع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة التضخم، واضطراب الأسواق المالية، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

ولهذا يراقب العالم التطورات عن كثب، لأن ما يحدث بين واشنطن وطهران لن يؤثر على الشرق الأوسط وحده، بل قد يحدد أيضاً مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية