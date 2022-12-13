أمريكا تجهز خططا لإرسال منظومة باتريوت الدفاعية لأوكرانيا

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، لرويترز إن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعيةإلى أوكرانيا وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

تطلب أوكرانيا من شركائها الغربيين دفاعات جوية، منها أنظمة باتريوت أمريكية الصنع، لحمايتها من أي قصف صاروخي روسي ثقيل، بما يشمل القصف على البنية التحتية للطاقة.

وتُصنع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية مثل منظومة باتريوت التي تصنعها شركة رايثيون تكنولوجي لاعتراض الصواريخ.

وقال مسؤولان تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما إن الإعلان قد يأتي على أقرب تقدير يوم الخميس، ولكن ما زال بانتظار الموافقة الرسمية من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس جو بايدن.

وحذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حلف شمال الأطلسي من تقديم أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، ومن المرجح أن موسكو ستنظر إلى الدعم الدفاعي على أنه تصعيد.

(رويترز)