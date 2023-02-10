رئيس الحكومة المغربية يحث الوزراء على مغادرة مكاتبهم ومعاينة الأسعار عن قرب

الرباط – دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الخميس الوزراء إلى مغادرة مكاتبهم، والقيام بزيارات ميدانية لمعاينة الأوضاع عن قرب في الأسواق.

جاء ذلك في ظل تنامي حالة الاحتقان في المغرب ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتي يخشى من انفلاتها، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.

وتبرر الحكومة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المنتجات الغذائية، بالأزمة العالمية التي نشأت على خلفية الحرب الأوكرانية، التي أضرت أساسا بسلاسل الإمداد، لكن جزءا كبيرا من الشارع بات غير مقتنع بهذه التبريرات، معتبرا أن الحكومة لا تقوم بالدور الكافي في محاربة الاحتكار والمضاربات.

وتوجه أخنوش، في مستهل اجتماع للحكومة، إلى الوزراء قائلا “لا يخفى عليكم أن التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

تنامي حالة الاحتقان ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتي يخشى من انفلاتها مع اقتراب شهر رمضان

وأضاف أن الحكومة ملزمة بـ”الزيادة في التعبئة واليقظة، من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية”.

وطالب أخنوش الوزراء بالقيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن “انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال”.

وصعدت قوى المعارضة في الأيام الأخيرة انتقاداتها للحكومة، التي اتهمتها بالفشل في السيطرة على الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ويجد خطاب قوى المعارضة صدى في الشارع المغاربي.

وطمأن رئيس الحكومة المغاربة بشأن إنتاج الخضروات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها البلاد، وأنه من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا إلى مستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

وأورد أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

وأضاف أخنوش في كلمته، التي عرضها موقع “هسبريس”، “من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي اتخذناها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط”.

ووجه رئيس الحكومة الدعوة بالخصوص إلى اللجنة المشتركة لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة والمالية من أجل الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من “شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في تَحَسُّن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية”.

العرب