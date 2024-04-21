مشروع طريق التنمية العراقي التركي

منذ الأزمة المالية في عام 2008، أدى تحول التوازنات الاقتصادية إلى انتقال السلطة من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطور النظام العالمي الأحادي القطب و”النظام العالمي الليبرالي القائم على القواعد” بقيادة الولايات المتحدة نحو التعددية القطبية.

منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى صعود الصين ومكانتها كأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، وجهود روسيا للظهور مرة أخرى كقوة كبرى، والدور المحوري الذي تلعبه الهند في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، إلى تغيير التوازنين التجاريين. والطرق.

وعلى وجه الخصوص، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية تثبيت نوع من الستار الحديدي فوق القارة الأوراسية، كما أدى الخطر المحتمل المتمثل في امتداد الصراع بين إسرائيل وغزة إلى المنطقة الأوسع، مما يؤثر على التوازن في مثلث البحر الأحمر وعدن والخليج العربي، إلى تعطيل العالم. التجارة البحرية.

اعتبارًا من فبراير 2024، كان هناك انخفاض بنسبة 60% في حركة السفن بعد مسارات مضيق باب المندب وقناة السويس. وبسبب هذا الوضع الحرج في البحر، لم يقتصر الأمر على زيادة وقت سفر السفينة، على سبيل المثال، من ميناء شانغهاي الصيني إلى ميناء روتردام الهولندي بمقدار 10 إلى 14 يومًا فحسب، بل ارتفعت أيضًا أسعار النقل والشحن والتأمين. ويؤكد هذا الوضع كذلك على أهمية الطرق البديلة والبلدان الواقعة في المناطق ذات الأهمية الجغرافية.

عندما نتحدث عن الطرق البديلة، فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين في عام 2013.

وفي هذا المشروع التحويلي الذي يهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم والطرق البحرية، استثمرت الصين تريليون دولار في 150 بلدا. البلدان حتى الآن.

وتحظى آسيا، وإفريقيا، وامريكا اللاتينية بنصيب الأسد من صادرات الصين من السلع الأساسية. وتركز معظم الاستثمارات الصينية على قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات.

ومع ذلك، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت مشاريع بديلة أو مكملة لمبادرة الحزام والطريق في الظهور بعد إغلاق “الممر الشمالي”، الذي كان من المقرر أن يصل إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى وروسيا. وعلى الرغم من أن المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن يمنحون حرية المرور للسفن التي ترفع العلم الصيني/المملوكة للصين على طول طريق البحر الأحمر، فإن تحول حركة ناقلات السفن نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ يشكل صعوبات في العثور على السفن المتجهة إلى أوروبا.

في حين أن أسعار الحاويات مقبولة نسبيًا (تتراوح من 1500 دولار إلى 4000 دولار) مقارنة بمستوى 14000 دولار الذي شوهد خلال جائحة كوفيد-19 2020-21، فقد وصل تصور المخاطر الجيوسياسية إلى أعلى مستوى له على مدار الأربعين عامًا الماضية، ويؤثر سلبًا على معنويات السوق. . بالإضافة إلى الزيادة في أقساط التأمين ومخاطر الائتمان، فإن انخفاض مستويات المخزون، وأسباب مثل نظام التسليم في الوقت المناسب الضروري لتحقيق الكفاءة اللوجستية، والمهل الزمنية القصيرة للطلبات تتسبب أيضًا في حدوث اضطرابات في الإنتاج الصناعي في أوروبا؛ وهذا ينعكس حتماً على معدلات التضخم والنمو.

وفي المقابل، كان هناك تباين إيجابي في صادرات تركيا في الأشهر الخمسة الماضية. وتلعب بلدان مثل باكستان وتركيا على “الممر الأوسط” التابع لمبادرة الحزام والطريق دوراً حاسماً كبديل “للممر الشمالي”.

وكبديل للطريق بين الشرق والغرب، اقترحت روسيا وإيران والهند إنشاء “الممر بين الشمال والجنوب” كوسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية.

أدى الانخفاض الكبير في تجارة روسيا مع الغرب إلى رفع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وطهران إلى مستوى أعلى. ومن الحقائق المعروفة أن نيودلهي كانت لها منذ فترة طويلة علاقات اقتصادية وعسكرية مكثفة مع موسكو. وعلى الرغم من الإشارة إلى العلاقة بين روسيا والصين على أنها “شراكة بلا حدود”، إلا أن حقيقة أخرى هي أن الصين تهيمن على هذا التوازن.

على نحو مماثل، ورغم أن العلاقات بين تركيا وروسيا اكتسبت زخماً كبيراً بعد الحرب الأوكرانية، فإن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وسياستها القائمة على التوازن والتحوط بين الولايات المتحدة وروسيا تمنع علاقاتها مع موسكو من اكتساب بعد استراتيجي.

وفي هذا السياق، تخطط روسيا، التي تعتبر إيران الشريك الوحيد في الوصول إلى البحار الجنوبية، لتصدير بضائعها إلى الشركاء التجاريين عبر طريق بحر قزوين-الخليج العربي باستخدام الطرق البحرية والسكك الحديدية والطرق السريعة؛ إلا أن هذا الممر لم يكتمل بعد. بالإضافة إلى هذا المسار وباعتباره منافسًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ينبغي للمرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار “ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا”، الذي وافقت عليه الولايات المتحدة والهند في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في سبتمبر 2023، والذي يعد جزءًا أساسيًا من مبادرة الحزام والطريق.

الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين. ومع ذلك، فإن هذا الطريق، الذي يركز على الهند، يتضمن عمليات نقل متعددة الوسائط (بريًا وبحريًا) تمر عبر العديد من البلدان ويتطلب عمليات نقل شحن متعددة عدة مرات، مما يجعله استثمارًا مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر.

وأخيرا، كبديل، ينبغي الإشارة إلى مشروع “طريق التنمية بين العراق وتركيا وأوروبا”، والذي تمت الإشارة إليه مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة.

ويعد “مشروع طريق التنمية” مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والبنية التحتية بين البلدين. ومن المعروف أن أنقرة تسعى جاهدة لتطبيع علاقاتها مع دول الجوار منذ عام 2021 لأسباب مختلفة، مثل الجهود المبذولة لتحديث اقتصادها، والحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة وتثقيف السكان الشباب، واستبدال المقامرة الجيوسياسية بالمقامرة الجيوسياسية. سياسات عقلانية.

وفي هذا السياق، فإن الغرض الرئيسي من المشروع هو تعزيز التنمية الإقليمية من خلال زيادة التجارة وتنقل العوامل. ويهدف المشروع إلى المساهمة في الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا، فضلاً عن تقديم فرص التعاون في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

بدءاً من ميناء الفاو الكبير بجنوب العراق، والذي من المقرر أن يصبح أكبر ميناء في الشرق الأوسط عند اكتمال المرحلة الأولى في عام 2025، يعد الممر مشروعاً ضخماً بقيمة 17 مليار دولار مع وصلة برية وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر تربط بين العراق وإيران. الخليج العربي إلى أوروبا عبر تركيا، مما يختصر طريق البحر الأحمر.

تم الكشف عن المشروع في اجتماع دولي عقد في بغداد العام الماضي، ويجذب اهتمام الصين كمستثمر، وهو ذو طبيعة مكملة لجميع هذه الممرات، بما في ذلك “الممر الأوسط”.

ويمكن اعتبار “مشروع طريق التنمية” بمثابة خطوة استراتيجية لتركيا لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز العلاقات الإقليمية القوية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إرادة سياسية حازمة وتعاون لتنفيذ المشروع.

وسيعتمد نجاح المشروع على مدى فعالية أصحاب المصلحة في التغلب على القضايا المعقدة مثل التمويل، والمخاوف الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي، وأوجه القصور في البنية التحتية، والحواجز السياسية.

عند اكتماله في عام 2028، إذا تقارب مع “الممر الأوسط” عبر بحر قزوين إلى تركيا، فقد يمثل أحد الأمثلة الأكثر جدوى لربط الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا على طريق واحد.

إن تسهيل تجارة السلع وحركة الأشخاص اقتصاديًا وآمنًا وسريعًا سيؤثر بشكل إيجابي على التنمية طويلة المدى في المنطقة.

وأهم شرط لتحقيق ذلك هو الاستقرار السياسي. إن جمع دول المنطقة حول هدف مشترك، وتوليد التمويل، وإكمال المشاريع والأعمال الهندسية بشكل جماعي، وتوفير الضمانات الأمنية، يشكل الخطوتين الثانية والثالثة على التوالي.

وكما يقول المثل: “حيث توجد الإرادة، توجد الطريقة”.