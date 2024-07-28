الذهب في ارتفاع: مشتريات البنوك المركزية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي تحفز سوق صاعدة جديدة

الباحثة شذى خليل*

تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا مستمرًا منذ أكثر من عقدين، مع وصول الطلب الإجمالي إلى مستويات قياسية العام الماضي. التوقعات لعام 2024 تشير إلى عام قياسي آخر للذهب. التغييرات الأخيرة في أسعار الفائدة تسببت في ضغط تصاعدي قصير الأجل على الذهب، في حين أن التغييرات طويلة الأجل، بما في ذلك استخدام دول البريكس للذهب كقاعدة للتبادل الدولي وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، عززت مكانة الذهب كاستثمار قوي. مع ارتفاع أسعار الذهب، تقدم أسهم شركات تعدين الذهب فرصة مربحة للمستثمرين.

تأثير البنوك المركزية، يكشف مسح حديث لمجلس الذهب العالمي (WGC) شمل 70 بنكًا مركزيًا أن لا أحد منهم يتوقع انخفاضًا في مشتريات الذهب، مع توقع 81% بزيادة في هذه المشتريات. تقريباً ثلث هذه البنوك تخطط لشراء الذهب خلال الـ 12 شهرًا القادمة. كانت مشتريات البنوك المركزية للذهب عاملاً مهماً في سوق الذهب خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت إلى تقريباً إدخال معيار ذهبي جديد.

التوجهات الاستثمارية، هذا الاتجاه ينعكس في سياسات الاحتياطيات لدى البنوك المركزية، حيث تجاوز الذهب بالفعل اليورو في حصص الاحتياطيات العالمية. تواصل البنوك رفع توقعاتها لأسعار الذهب، حيث تتوقع UBS أن يصل الذهب إلى 2800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، بينما تتوقع بنك أمريكا (BAC) وصول الأسعار إلى 3000 دولار خلال 12-18 شهرًا القادمة.

فرص الاستثمار في أسهم الذهب، يُعد الاستثمار في الشركات المنتجة للذهب أحد أفضل الاستراتيجيات الحالية. ومن بين هذه الشركات تبرز شركة Bedford Metals (TSX.V: BFM، FWB: O8D، OTC: URGYF). تشير موقعها وفريق إدارتها وآفاقها الاستراتيجية إلى إمكانات نمو ضخمة. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حققت Bedford Metals عائدًا مذهلاً بنسبة 4340%.

شراء البنوك المركزية وتقلبات السوق، يُعتبر الذهب على نطاق واسع ملاذًا آمنًا، وتؤدي التوجهات العالمية طويلة الأجل الآن إلى نموه مثل سهم نمو. دفع القلق بشأن قيمة العملات وأمن التجارة البنوك المركزية إلى شراء الذهب، مما أدى إلى ارتفاع سعره بأكثر من 20% خلال العام الماضي. في مايو، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450 دولارًا للأوقية.

الذهب في التكنولوجيا ،تتجاوز أهمية الذهب كونه مخزنًا للقيمة. إنه مكون رئيسي في منتجات Nvidia (NASDAQ: NVDA)، حيث يعزز من توصيلية رقائقها، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. الجهاز الإلكتروني الذي تستخدمه الآن ربما يحتوي على الذهب، مما يبرز استخدامه الواسع في التكنولوجيا.

التوقعات للذهب وأسهم الذهب، من المتوقع أن تؤدي أسعار الذهب المتزايدة إلى أرباح قياسية في تعدين الذهب في الربع الثاني من عام 2024، مما يخلق نظرة متفائلة لأسهم الذهب. تظهر البيانات التاريخية أن الذهب عادة ما يشهد ارتفاعًا موسميًا يبدأ في يوليو ويستمر خلال النصف الثاني من العام. ومع إدراك المزيد من المتداولين لإمكانات الذهب، من المرجح أن يستثمروا في أسهم الذهب خلال الصيف للاستفادة من نموه.

ختاما ، يشهد سوق الذهب موجة صاعدة قوية مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وظروف اقتصادية مواتية. توفر أسهم شركات تعدين الذهب، وخاصة تلك مثل Bedford Metals، فرصة استثمارية واعدة بفضل إمكانات النمو القوية والتموضع الاستراتيجي. مع استمرار زيادة الطلب العالمي على الذهب، من المرجح أن يرى المستثمرون في أسهم الذهب عوائد كبيرة، مما يجعل الآن وقتًا مناسبًا للاستثمار في هذا القطاع.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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