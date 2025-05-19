لماذا فرضت الصين رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي وما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

الباحثة شذا خليل*

في خطوة تجارية كبيرة، أعلنت الصين في 18 مايو 2025 فرض رسوم مكافحة إغراق تصل إلى 74.9٪ على واردات بوليمرات كوبوليمر POM – وهي نوع من البلاستيك الهندسي عالي الأداء – من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وتايوان. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق بدأ في مايو 2024 وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

لماذا تم فرض هذه الرسوم؟

خلصت وزارة التجارة الصينية إلى أن الشركات المصنعة في هذه المناطق كانت تغرق السوق الصينية بمنتج POM بأسعار أقل من القيمة العادلة، مما يضر بالمصنعين المحليين.

تُستخدم بوليمرات POM على نطاق واسع في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والمعدات الطبية كبديل للمعادن مثل النحاس والزنك، نظرًا لمتانتها ومقاومتها الكيميائية. لذلك تُعد مادة استراتيجية في التصنيع عالي التقنية والصناعي.

ووفقًا للوزارة:

تم فرض أعلى رسم 74.9٪ على الواردات الأمريكية.

الواردات الأوروبية تواجه رسمًا بنسبة 34.5٪.

الواردات اليابانية تواجه رسمًا بنسبة 35.5٪ (و24.5٪ لشركة Asahi Kasei تحديدًا).

الواردات من تايوان تواجه رسمًا عامًا بنسبة 32.6٪، باستثناء شركات مثل Formosa Plastics (4٪) وPolyplastics Taiwan (3.8٪).

وجاء هذا القرار بعد أشهر فقط من رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على صادرات صينية رئيسية مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، ما زاد من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

التأثيرات الاقتصادية

1. تأثير على العلاقات التجارية العالمية

من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى توتر العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان، خاصةً بعد أن ظهرت مؤخراً بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ويُنظر إلى توقيت القرار كنوع من الرد الانتقامي.

2. حماية الصناعة المحلية

من خلال فرض هذه الرسوم، تهدف الصين إلى حماية منتجي البلاستيك المحليين من المنافسة غير العادلة، مما يمنحهم فرصة للنمو وتعزيز قدرتهم التنافسية. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل في قطاع البلاستيك والصناعات الكيميائية.

3. زيادة محتملة في الأسعار

مع ارتفاع تكلفة استيراد POM، قد تواجه القطاعات المرتبطة بالإنتاج الصناعي – مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية – زيادة في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، أو اللجوء إلى الموردين المحليين.

4. تأثير اقتصادي محدود حتى الآن

رغم تصاعد التوترات التجارية، تظهر البيانات الاقتصادية الصينية لشهر أبريل 2025 أن التأثير الفوري على النشاط الصناعي لا يزال محدودًا:

نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1٪ مقارنة بالعام الماضي، رغم تباطئه من 7.7٪ في مارس، إلا أنه فاق التوقعات.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1٪.

ومع ذلك، لا تزال الاستثمارات العقارية وقطاع البناء يعانيان من تراجع حاد.

ختاما . عكس خطوة الصين في فرض رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي المستورد كلاً من الحماية الاقتصادية والإشارات الاستراتيجية وسط استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وبينما تحمي هذه الخطوة الصناعات المحلية، إلا أنها قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد من حدة التوترات التجارية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الصيني يظهر بعض المرونة، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على تطورات التجارة العالمية خلال الأشهر القادمة.

وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية