العالم أمام معادلة اقتصادية خطيرة: ارتفاع الطاقة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو… هل يعود شبح الركود التضخمي؟

الباحثة شذا خليل*

يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار التضخم وتباطؤ النمو، بالتزامن مع تزايد أعباء الديون واحتدام الحروب التجارية والسياسات الحمائية. وتضع هذه التطورات استقرار النظام المالي العالمي أمام اختبار صعب، وتثير مخاوف من اتساع مخاطر الركود التضخمي وتراجع فرص النمو الاقتصادي

ثلاثة ضغوط متزامنة تهدد الاقتصاد العالمي، وتضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة بين حماية النمو والسيطرة على الأسعار، فيما تتفاوت التداعيات بين الدول المنتجة للطاقة والاقتصادات المستوردة.

يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف من تزامن ثلاثة عوامل اقتصادية شديدة التأثير: ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتزداد خطورة هذه المعادلة في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والمخاوف المتعلقة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.

ولا تكمن المشكلة في ارتفاع أسعار النفط والغاز وحده، بل في انتقال هذه الزيادة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء والخدمات، بما يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويضغط على أرباح الشركات ويحد من فرص التوسع والاستثمار.

وهنا يبرز السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية: هل يواجه العالم موجة جديدة من الركود التضخمي، حيث تتراجع معدلات النمو بينما تبقى الأسعار مرتفعة؟

أولاً: الطاقة تتحول من سلعة استراتيجية إلى مصدر للضغوط الاقتصادية

تؤثر أسعار الطاقة في معظم الأنشطة الاقتصادية، من تشغيل المصانع ونقل البضائع إلى الزراعة وإنتاج الأسمدة وتوليد الكهرباء.

فعندما ترتفع أسعار النفط والغاز، لا تتحمل شركات الطاقة والمستهلكون التكلفة وحدهم، بل تنتقل الزيادة تدريجياً إلى قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.

وتصبح هذه التأثيرات أكثر حدة عندما ترتبط الزيادة السعرية باضطرابات جيوسياسية، مثل التوترات في منطقة الخليج أو المخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز.

فحتى إذا استمرت الإمدادات النفطية، فإن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن والخوف من انقطاع الإمدادات قد يضيف علاوة مخاطر إلى الأسعار العالمية.

وتواجه الشركات عندئذ خيارين: إما تحمل التكاليف الإضافية على حساب أرباحها، أو تمريرها إلى المستهلك النهائي عبر رفع الأسعار.

وفي الحالتين، يتعرض النشاط الاقتصادي للضغط.

ثانياً: لماذا يستمر التضخم حتى عندما تتراجع أسعار النفط؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن انخفاض أسعار النفط يؤدي تلقائياً إلى عودة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها السابقة.

فالتضخم لا يتحدد بالطاقة وحدها، وإنما يتأثر بالأجور والإيجارات وتكاليف التمويل والإنتاج والخدمات وتوقعات المستهلكين والشركات.

وعندما ترتفع تكاليف الإنتاج لفترة طويلة، قد تعيد الشركات تسعير منتجاتها بصورة دائمة نسبياً، خصوصاً إذا ارتفعت الأجور والعقود التشغيلية والتكاليف الثابتة.

ولهذا قد تتراجع معدلات التضخم دون أن تنخفض الأسعار نفسها؛ إذ يعني انخفاض التضخم أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها تعود بالضرورة إلى مستوياتها السابقة.

وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تنتقل صدمة الطاقة إلى ما يسمى بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد عادة أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً.

عندها يصبح احتواء التضخم أكثر صعوبة، لأن الضغوط لم تعد محصورة في قطاع واحد، بل انتشرت داخل الاقتصاد.

ثالثاً: تباطؤ النمو… النتيجة الأخطر لارتفاع التكاليف

عندما ترتفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، تتراجع القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً ذات الدخل المتوسط والمحدود.

فالمستهلك الذي ينفق نسبة أكبر من دخله على الوقود والكهرباء والغذاء يصبح أقل قدرة على شراء السلع الأخرى أو الإنفاق على الخدمات.

وينعكس هذا التراجع على إيرادات الشركات، التي قد تضطر إلى تقليص الإنتاج أو تأجيل الاستثمار أو الحد من التوظيف.

وفي الوقت نفسه، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة القروض على الشركات والأسر والحكومات.

وهكذا يتعرض الاقتصاد لضغط مزدوج: ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، وضعف الطلب والاستثمار من جهة أخرى.

وتصبح النتيجة المحتملة تباطؤ النمو، وربما ارتفاع البطالة إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة.

رابعاً: البنوك المركزية أمام معضلة اقتصادية

تتمثل إحدى أخطر نتائج هذه المعادلة في تضييق الخيارات أمام البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

ففي الظروف الاقتصادية الطبيعية، يمكن مواجهة التضخم المرتفع برفع أسعار الفائدة، بينما يمكن دعم الاقتصاد المتباطئ بخفضها.

لكن ماذا يحدث عندما يرتفع التضخم ويتباطأ النمو في الوقت نفسه؟

إذا رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من التضخم، فقد تزيد ضعف الاستثمار والاستهلاك والتوظيف.

أما إذا خفضت الفائدة لدعم النمو، فقد تواجه خطر استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة.

وتزداد صعوبة القرار عندما يكون التضخم ناتجاً عن نقص الإمدادات لا عن ارتفاع الطلب، لأن رفع الفائدة لا يستطيع إنتاج المزيد من النفط أو إزالة الاختناقات في الممرات البحرية.

وهذه هي المعضلة الأساسية للسياسة النقدية في مواجهة صدمات العرض.

خامساً: هل تعود ظاهرة الركود التضخمي؟

يشير مفهوم الركود التضخمي إلى حالة يجتمع فيها ضعف النشاط الاقتصادي مع ارتفاع التضخم، وغالباً مع تدهور سوق العمل.

وقد شهد العالم تجربة بارزة خلال سبعينيات القرن الماضي، عندما أدت صدمات النفط إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الصناعية.

ورغم اختلاف الظروف الاقتصادية والمؤسسات النقدية اليوم، فإن استمرار صدمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية يثير مخاوف من تكرار بعض عناصر تلك التجربة.

لكن ارتفاع الطاقة والتضخم وتباطؤ النمو لا يعني تلقائياً دخول الاقتصاد العالمي في ركود تضخمي شامل.

فالحكم يتطلب متابعة معدلات النمو والبطالة والتضخم ومدى استمرار هذه الظواهر وانتشارها بين الدول.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه الضغوط يمثل إنذاراً اقتصادياً يستدعي الحذر.

سادساً: الدول النفطية بين مكاسب الإيرادات ومخاطر التباطؤ العالمي

قد تبدو الدول المصدرة للنفط، ومنها دول الخليج، في موقع أفضل عندما ترتفع أسعار الطاقة، نظراً إلى إمكانية زيادة إيرادات الصادرات والمالية العامة.

غير أن هذه المكاسب ليست مضمونة أو متساوية.

فارتفاع الأسعار الناتج عن اضطراب الإمدادات قد يترافق مع صعوبات في التصدير أو زيادة تكاليف النقل والتأمين، مما يقلص العوائد الفعلية.

كما أن استمرار ارتفاع الطاقة قد يضعف الطلب العالمي على النفط إذا تسبب في تباطؤ الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وهنا تظهر المفارقة: قد تحقق الدول النفطية إيرادات إضافية في المدى القصير، لكنها تواجه مخاطر تراجع الطلب والأسعار في المدى المتوسط.

لذلك تصبح سياسات التنويع الاقتصادي وتطوير الصناعات غير النفطية وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية عوامل أساسية لتقليل الاعتماد على دورات أسعار الطاقة.

سابعاً: الاقتصادات المستوردة للطاقة تدفع الثمن الأكبر

تواجه الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز ضغوطاً مباشرة على ميزانها التجاري واحتياطياتها من العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج.

وتزداد هذه الضغوط في الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء والوقود والمواد الأولية، خصوصاً إذا كانت تعاني ضعف عملتها أو ارتفاع ديونها الخارجية.

فارتفاع فاتورة الاستيراد يزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية، وقد يضغط على سعر الصرف، مما يرفع تكلفة السلع المستوردة مجدداً.

وتنشأ بذلك حلقة اقتصادية سلبية تجمع بين التضخم وضعف العملة وتراجع القدرة الشرائية.

وفي بعض الاقتصادات النامية، قد تضطر الحكومات إلى زيادة الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء، وهو ما يوسع عجز الموازنة ويقلص الموارد المتاحة للتعليم والصحة والبنية التحتية.

ثامناً: هل يمكن أن تنتقل الأزمة إلى الأسواق المالية؟

تتأثر أسواق الأسهم والسندات والعملات بهذه المعادلة من خلال توقعات الأرباح وأسعار الفائدة والمخاطر الاقتصادية.

فارتفاع الطاقة قد يدعم أرباح بعض شركات النفط والغاز، لكنه يضغط على قطاعات الطيران والنقل والصناعة والبتروكيماويات وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما أن استمرار التضخم قد يدفع المستثمرين إلى توقع بقاء الفائدة مرتفعة، مما يزيد تكلفة رأس المال ويضغط على تقييمات الأسهم.

وفي أسواق السندات، قد تؤدي المخاوف التضخمية إلى ارتفاع العوائد المطلوبة من المستثمرين، وهو ما يزيد تكاليف الاقتراض الحكومي والخاص.

أما الدول ذات الديون المرتفعة، فتواجه تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين بالتزامن مع تباطؤ الإيرادات الاقتصادية.

وبذلك قد تتحول صدمة الطاقة تدريجياً إلى ضغوط مالية أوسع، حتى دون وقوع أزمة مصرفية مباشرة.

تاسعاً: ثلاثة مسارات محتملة للاقتصاد العالمي

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

المسار الأول: الاستقرار التدريجي. ويتحقق إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية واستقرت إمدادات الطاقة، بما يساعد على انخفاض الضغوط التضخمية ويمنح البنوك المركزية مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية.

المسار الثاني: استمرار الضغوط. وفيه تبقى أسعار الطاقة مرتفعة نسبياً، مع نمو اقتصادي ضعيف وتضخم يصعب احتواؤه، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين وتراجع الاستثمار.

المسار الثالث: صدمة اقتصادية أوسع. وقد ينشأ إذا حدث اضطراب كبير ومستمر في إمدادات الطاقة بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية وتراجع الطلب العالمي، مما يزيد احتمالات الركود في عدد من الاقتصادات.

ولا يمكن الجزم بأي من هذه المسارات، لأن النتائج تعتمد على تطورات الصراعات الدولية واستجابة السياسات الاقتصادية وقدرة الأسواق على التكيف.

الخلاصة: العالم أمام اختبار اقتصادي يتجاوز أسعار النفط

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في ارتفاع أسعار الطاقة وحده، بل في تزامنها مع استمرار التضخم وتباطؤ النمو، وهي معادلة تحد من قدرة الحكومات والبنوك المركزية على حماية الاستقرار الاقتصادي.

فكلما استمرت صدمات الإمدادات، ازدادت احتمالات انتقال آثارها إلى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتوظيف والمالية العامة.

وفي عالم مترابط اقتصادياً، لا تبقى هذه التداعيات داخل حدود الدول المنتجة أو المستوردة، بل تنتقل عبر التجارة والأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

إن أخطر ما يواجه الاقتصاد العالمي ليس ارتفاع سعر برميل النفط، وإنما احتمال أن تصبح الطاقة أكثر تكلفة في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الاقتصادات على النمو وتحمل تلك التكلفة.

ومن هنا، فإن مواجهة هذه المخاطر تتطلب أكثر من قرارات أسعار الفائدة؛ فهي تحتاج إلى استقرار جيوسياسي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، واستثمارات إنتاجية قادرة على رفع الكفاءة وتقليل الاعتماد على مصادر المخاطر.

فالاقتصاد العالمي لا يواجه مجرد أزمة أسعار محتملة، بل اختباراً لقدرته على تحقيق النمو في بيئة تتزايد فيها تكاليف الطاقة والتمويل وعدم اليقين.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية