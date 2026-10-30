تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو: هل تتحول أزمة فرنسا إلى اختبار جديد للاستقرار الاقتصادي الأوروبي؟

الباحثة شذا خليل

يشهد اقتصاد منطقة اليورو مرحلة دقيقة تتداخل فيها تحديات النمو الضعيف مع الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الطاقة وعدم اليقين الجيوسياسي. فقد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، وفقاً لما نشرته CNBC في 30 أكتوبر 2026، تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.4% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ0.6% في الربع السابق. ورغم تجاوز النتيجة توقعات المحللين البالغة 0.2%، فإنها تكشف عن تباين واضح في أداء الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وتثير تساؤلات بشأن قدرة المنطقة على تحقيق نمو مستدام.

أولاً: تفاوت النمو يكشف اختلالات الاقتصاد الأوروبي

لا تكمن أهمية البيانات الجديدة في تراجع معدل النمو وحده، بل في الاختلاف الكبير بين الاقتصادات الرئيسية. فقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما حققت ألمانيا نمواً محدوداً بلغ 0.2%، واستقر الاقتصاد الإيطالي دون نمو، في حين واصلت إسبانيا أداءها الأفضل نسبياً بنمو بلغ 0.6%.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف الهياكل الإنتاجية ومستويات الطلب المحلي والقدرة التنافسية والسياسات المالية بين الدول الأوروبية.

فألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، تواجه تحديات مرتبطة بضعف النشاط الصناعي وارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما تعاني إيطاليا من محدودية النمو الهيكلي. أما إسبانيا، فتستفيد من نشاط السياحة والطلب المحلي، ما يمنحها قدرة نسبية على مقاومة التباطؤ.

وتشير هذه الفوارق إلى أن السياسة النقدية الموحدة لا تستطيع وحدها معالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة داخل منطقة اليورو.

ثانياً: الأزمة الفرنسية تتجاوز حدود النمو

يمثل انكماش الاقتصاد الفرنسي مؤشراً مقلقاً، ليس بسبب نسبته المحدودة فحسب، بل نتيجة تزامنه مع ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتوترات السياسية والاجتماعية.

وتؤدي المخاوف بشأن استدامة المالية العامة إلى زيادة العوائد التي يطلبها المستثمرون على السندات الحكومية، ما يرفع تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق والاستثمار.

وتبرز هنا حلقة اقتصادية سلبية محتملة: ضعف النمو يقلص الإيرادات الضريبية، بينما يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلى تضييق الحيز المالي، الأمر الذي قد يفرض إجراءات تقشفية أو تعديلات ضريبية تزيد الضغط على النشاط الاقتصادي.

وباعتبار فرنسا أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فإن استمرار هذه الضغوط قد ينعكس على ثقة المستثمرين والأسواق المالية الأوروبية، وإن كان انتقال الأزمة إلى بقية الدول ليس نتيجة حتمية.

ثالثاً: الطاقة والتضخم يعقدان مسار التعافي

تشكل أسعار الطاقة أحد أهم المتغيرات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

فالاقتصادات الأوروبية المستوردة للطاقة تتأثر بزيادة أسعار النفط والغاز من خلال ارتفاع تكاليف الصناعة والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى تراجع هوامش أرباح الشركات وإضعاف القوة الشرائية للأسر.

وتكمن الخطورة في احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى التضخم الأساسي عبر الأجور وأسعار الخدمات وتكاليف الإنتاج.

وعندها قد تواجه أوروبا مزيجاً غير مريح من ضعف النمو واستمرار التضخم، وهو وضع يقترب من بعض خصائص الركود التضخمي، دون أن يعني بالضرورة تحقق هذه الظاهرة بصورة شاملة.

رابعاً: البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

فرفع الفائدة قد يساعد على كبح الطلب والضغوط السعرية، لكنه يزيد تكاليف التمويل ويضعف الاستثمار والاستهلاك، خصوصاً في الاقتصادات التي تعاني تباطؤاً واضحاً.

وفي المقابل، فإن خفض الفائدة بصورة مبكرة قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد مخاطر استمرار التضخم إذا بقيت صدمات الطاقة قائمة.

وتصبح هذه المعضلة أكثر تعقيداً عندما تكون الضغوط التضخمية ناتجة عن اختناقات العرض، لأن أدوات السياسة النقدية لا تستطيع معالجة نقص الطاقة أو اضطرابات التجارة بصورة مباشرة.

لذلك قد تحتاج أوروبا إلى تنسيق أوسع بين السياسة النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الإنتاجية.

خامساً: المخاطر الهيكلية تهدد النمو طويل الأجل

بعيداً عن التقلبات الفصلية، يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات هيكلية تشمل ضعف الإنتاجية، وتراجع الاستثمار، والضغوط الديموغرافية، وصعوبة المحافظة على القدرة التنافسية الصناعية.

كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل التوسع أو نقل استثماراتها إلى أسواق تتمتع بتكاليف إنتاج أقل.

وهذه التحديات تعني أن التعافي المستدام لا يمكن أن يعتمد على انخفاض أسعار الفائدة وحده، بل يحتاج إلى استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والمهارات البشرية.

ومن الضروري أيضاً تعزيز التكامل الاقتصادي الأوروبي وتحسين بيئة الأعمال، بما يرفع الإنتاجية ويقلل الفجوات بين الاقتصادات الأعضاء.

سادساً: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الأوروبي

يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة خلال عام 2027.

المسار الأول: التعافي التدريجي. ويتحقق إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية واستقرت أسعار الطاقة وتحسنت ثقة المستهلكين والمستثمرين، ما يسمح بتعافٍ تدريجي في الإنتاج والاستثمار.

المسار الثاني: استمرار النمو الضعيف. وفيه تبقى الاقتصادات الأوروبية ضمن معدلات نمو محدودة، مع استمرار الضغوط المالية والتضخمية وتفاوت الأداء بين الدول.

المسار الثالث: تفاقم التباطؤ. وقد يحدث إذا تصاعدت صدمات الطاقة وتدهورت الأوضاع المالية في بعض الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع تشديد شروط الائتمان وضعف الطلب.

وتظل هذه السيناريوهات مشروطة بتطورات الأسواق والسياسات الاقتصادية، ولا تمثل توقعات مؤكدة.

الخلاصة: أوروبا أمام اختبار اقتصادي يتجاوز الأرقام الفصلية

إن تباطؤ النمو إلى 0.4% لا يشير بالضرورة إلى أزمة اقتصادية شاملة، لكنه يكشف هشاشة التعافي الأوروبي أمام صدمات الطاقة والديون وضعف الاستثمار.

وتبرز فرنسا بوصفها اختباراً مهماً لقدرة منطقة اليورو على احتواء الضغوط المالية دون الإضرار بالنمو، بينما يعكس الأداء المتفاوت بين الدول الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تتجاوز السياسة النقدية الموحدة.

إن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لا يتمثل فقط في تجنب الركود، بل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية ومرونة، قادر على تحقيق نمو مستدام في بيئة دولية تتزايد فيها المخاطر.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال أمريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية