آلاف العراقيات يتظاهرن ببغداد والبصرة والناصرية دفاعا عن دورهن بالاحتجاجات

خرجت آلاف العراقيات اليوم الخميس في شوارع بغداد والبصرة والناصرية (جنوبا) للتعبير عن دعم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحملت المشاركات في المظاهرات أعلام العراق وصورا لفتيات قتلن خلال المظاهرات الاحتجاجية وهتفن بشعارات “بالروح بالدم نفديك ياعراق” و”ثورة نسائية…ثورة سلمية”.

كما طالبت هتافات أخرى بتحقيق مطالب المتظاهرين وإعادة بناء العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة.

وأكدت المحتجات استمرارهن بالتظاهر في الساحات وتقديم العون الطبي والخدمي للمتظاهرين.

وسارت نساء وشابات في نفق السعدون في بغداد وصولا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في ساحة التحرير، وهن يرفعن شعارات ويردّدن هتافات تشدد على دور المرأة في الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب السبت الماضي عبر تويتر بعدم الاختلاط بين الجنسين. وقال إنّ على المتظاهرين “مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام وإخلاء أماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات”.

وسارت النساء وبينهن مئات الطالبات لأكثر من ساعة ونصف الساعة في ساحة التحرير ومحيطها وهن يرددن شعارات تدافع عن دور المرأة وتدعو للاستمرار بالاحتجاجات، بينما شكّل عشرات الشبان سلسلة بشرية لحمايتهن من الجهتين.

وكتب على إحدى اللافتات “أنا ثورة وصمت الذكور عورة”، وعلى أخرى “حرية ثورة نسوية”.

وهتفت النساء اللواتي حمل بعضهن العلم العراقي والورود “أين الملايين؟”، و”شلع قلع ..”.

المصدر : وكالات