نفى اتهامات واشنطن بمضايقة سفنها.. وزير الدفاع الإيراني: الوجود الأميركي يزعزع أمن الخليج

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن ما وصفه بالحضور الأميركي غير الشرعي في مياه الخليج يزعزع أمن المنطقة، نافيا اتهامات واشنطن بتعرض البحرية الإيرانية لسفنها الحربية هناك.

وأضاف حاتمي في تصريحات صحفية على هامش استعراض الجيش الإيراني اليوم الجمعة أجهزة لمكافحة فيروس كورونا أن الإيرانيين في بيوتهم، وأن الأميركيين قدموا من أقصى العالم إلى المنطقة لإثارة المشاكل عبر التهديد والعقوبات.

ونفى في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن تكون زوارق إيرانية اقتربت قبل يومين بشكل خطير من سفن حربية أميركية بالخليج، ووصف التصريحات الأميركية بهذا الشأن بأنها مزاعم واهية.

وكان الجيش الأميركي قال الأربعاء إن 11 من الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت الأربعاء على نحو خطير وبسرعة عالية من ست سفن حربية أميركية كانت تقوم بدوريات شمالي الخليج.

صورة من شريط بثه الجيش الأميركي لاقتراب الزوارق الإيرانية من السفن الحربية الأميركية في الخليج (رويترز)وبث الجيش الأميركي شريطا مصورا للحادثة التي اعتبرها عملا خطيرا واستفزازيا، وتحدث في هذا الإطار عن اقتراب الزوارق الإيرانية من حاملة الطائرات “يو أس أس لويس بولير” لمسافة خمسين مترا، ولمسافة عشرة أمتار فقط من سفينة الدرويات “ماوي”.

وتعليقا على التصريحات الأميركية عن الحادثة الجديدة في الخليج، قالت مصادر إيرانية للجزيرة إن ما جرى مع البحرية الأميركية في منطقة شمالي الخليج هو رد على محاولة مقاتلة أميركية تجاوز المجال الجوي الإيراني قبل أيام.

وأضافت المصادر أن المقاتلة الأميركية تلقت تحذيرات من المضادات الإيرانية قبل أن تغير مسارها.

المصدر : الجزيرة + وكالات