ترمب يعتزم تشكيل مجموعة مهام خاصة بـ«السلامة» لإعادة فتح الاقتصاد

أشار الرئيس الأميريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه سينهي عمل مجموعة المهام الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد، ليشكل محموعة مهام خاصة جديدة للتركيز على “السلامة وإعادة فتح” الاقتصاد.

وقال ترمب في ولاية أريزونا: “لقد قام مايك بنس (نائب الرئيس) ومجموعة

المهام الخاصة بعمل رائع، لكننا الآن ننظر إلى شكل مختلف قليلاً، وهذا

الشكل هو السلامة وفتح (الاقتصاد)، وسيتم تشكيل مجموعة مهام خاصة مختلفة

على الأرجح لهذا الغرض”.

وأضاف:”لا يمكننا إبقاء بلادنا مغلقة للأعوام الخمسة المقبلة.. هل سيتأثر بعض الناس؟ نعم. هل سيتأثر البعض بشدة؟ نعم. ولكن علينا فتحه”، مشيراً إلى أنه “في حين أن النصيحة التي ستوجه لكبار السن والمرضى ستكون”امكثوا في مكانكم لبعض الوقت، يمكن أن تعود مجموعات أخرى إلى العمل والمدارس”.

وأوضح ترمب، أنه سيستمر في تلقي المشورة من خبراء مثل أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وشخصية رئيسية في مجموعة المهام الخاصة المعنية بمواجهة فيروس كورونا والذي يثق به الجمهور على نطاق واسع .

الشرق الاوسط