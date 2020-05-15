ترامب ملوحًا بقطع العلاقات مع الصين: هناك الكثير من التدابير الانتقامية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من بين التدابير الانتقامية التي يمكن أن يقوم بها ضد الصين، ملوحاً بإمكانية قطع العلاقات مع بكين.

وأضاف ترامب متسائلاً: “إذا فعلنا ذلك، ماذا سيحدث؟”، مشيراً إلى أن بلاده ستوفر 500 مليار دولار إذا قطعت كل علاقة مع الصين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يرغب في التحدث “في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، قائلاً إن موقف بكين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا “خيّب أمله”.

وأضاف ترامب عبر قناة “فوكس بزنس”، “لدي علاقة جيدة جداً (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.

ومنذ أسابيع، يتهم الرئيس الأميركي السلطات الصينية بأنها أخفت حجم الوباء الذي ظهر في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين بما سهّل تفشيه.

وتنفي بكين الأمر، وتؤكد أنها أرسلت في أسرع وقت ممكن كل المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة. وأكد ترامب لـ”فوكس بزنس” أن الصينيين “كان بامكانهم وقف” تفشي الوباء.

(فرانس برس)